แฟนพี่โด้หัวจะปวด “ไอโชว์สปีด” ออกอาการหนัก ระหว่างชมเกมอาร์เจนฯเบียดชนะเคปเวิร์ดในบอลโลก

สีหน้าหลากหลายอารมณ์ของ “ไอโชว์สปีด” (IShowSpeed) ครีเอเตอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังระดับโลก ยังเป็นมีมและสีสันของศึกฟุตบอลโลก 2026 อย่างต่อเนื่อง หลังล่าสุดเจ้าตัวเดินทางเข้าชมเกมที่อาร์เจนตินา เบียดชนะ เคปเวิร์ด หวุดหวิด 3-2 ในรอบ 32 ทีมสุดท้าย แบบติดขอบสนาม
ในฐานะแฟนตัวยงของ คริสเตียโน โรนัลโด้ การต้องมานั่งดู ลิโอเนล เมสซี่ คู่ปรับตลอดกาลของไอดอลตัวเองลงสนาม ทำให้สปีดมีอารมณ์ร่วมกับเกมแบบเต็มร้อย ทั้งลุ้น ทั้งตกใจ ทั้งเสียดาย และถึงกับกุมขมับในหลายจังหวะ จนแฟนบอลแห่จับภาพปฏิกิริยาของเขาตลอดทั้งแมตช์
ไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่เมสซี่สร้างสรรค์เกม พาบอลลุย หรือพาอาร์เจนตินาผ่านช่วงเวลายากลำบาก สีหน้าของสปีดก็เปลี่ยนไปแทบทุกวินาที กลายเป็นคอนเทนต์ที่แฟนบอลทั่วโลกพูดถึงไม่แพ้เหตุการณ์ในสนาม
แม้หัวใจจะเชียร์โรนัลโด้เต็มที่ แต่เกมนี้ “ไอโชว์สปีด” ก็หนีไม่พ้นต้องเป็นหนึ่งในผู้ชมที่ได้เห็นความยอดเยี่ยมของเมสซี่กับตาตัวเอง และสีหน้าสารพัดอารมณ์ของเขาก็กลายเป็นไวรัลที่เรียกเสียงหัวเราะให้แฟนฟุตบอลทั่วโลกอีกครั้ง