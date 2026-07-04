“เอกปริษฐิ์” นำต่อรอบสาม ลุ้นครองถ้วยพระราชทานควีนส์คัพฯ

เอกปริษฐิ์ หวู่ โปรหนุ่มลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน ฟอร์มแรงต่อเนื่องหวดอีก 7 อันเดอร์พาร์ 64 รวมสามวันนำต่อที่สกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 194 ลุ้นแชมป์ ควีนส์คัพ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 2026 ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ พาร์ 71 จ.ปทุมธานี โดยมี โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ ตามหลังสามสโตรค เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการ ควีนส์คัพ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 2026 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัลรวม 15 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้ ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ พาร์ 71 จังหวัดปทุมธานี โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 2.1 ล้านบาท
จบรอบสาม ไท่ซู-เอกปริษฐิ์ หวู่ นักกอล์ฟลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน ผู้นำรอบสอง รักษาฟอร์มแรงต่อเนื่องหวดอีก 7 อันเดอร์พาร์ 64 เป็นวันที่สองติดต่อกัน จากการทำ 8 เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียว รวมสามวันนำต่อที่ 19 อันเดอร์พาร์ 194 โดยมี โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ เร่งเครื่องทำเพิ่ม 6 อันเดอร์พาร์ 65 ตามมาที่อันดับสองด้วยสกอร์รวมตามหลัง 3 สโตรค ที่ 16 อันเดอร์พาร์ 197
เอกปริษฐิ์ วัย 26 ปี ซึ่งลงแข่งขันรายการชิงถ้วยพระราชทานเป็นครั้งแรก เผยหลังมีลุ้นแชมป์ว่า “เกมเป็นไปตามแผน โดยเฉพาะการพัตต์ที่ทำได้คมกว่าสองวันแรก พร้อมยอมรับว่าการได้ลุ้นถ้วยพระราชทานเป็นความรู้สึกที่พิเศษที่สุด เพราะเป็นการลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต
ทางด้านโปรเอด้า-นพรัฐ พานิชผล ตีเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 200 โดยมี เข้มข้น ลิมพะสุต, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ, นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ และเสฏฐวุฒิ เคนานัน นักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทย ตามมาที่อันดับ 4 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 12 อันเดอร์พาร์ 201