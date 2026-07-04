บอลโลก 16 ทีม ดูฟรี 4 แมตช์ ประเดิมคู่แคนาดา-โมร็อคโก ยิงสดแชมป์เก่าอาร์เจนฯชนอียิปต์

JAS และช่อง Monomax Sports TV เตรียมยิงสด 4 แมตช์ ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ให้คอลูกหนังได้รับชมฟรีๆ ไฮไลต์คือเกมที่แชมป์เก่า อาร์เจนตินา จะดวลกับ อียิปต์ ของโมฮัมเหม็ด ซาลาห์ คืนวันอังคาร ที่ 7 ก.ค.นี้ เวลา 23.00 น. โดยจะถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี32 ที่มาร่วมผนึกกำลังถ่ายทอดสด
ด้านอีก 3 แมตช์ ที่ Monomax Sports เตรียมยิงสดทางฟรีทีวีให้ได้รับชม มีดังนี้ วันอาทิตย์ ที่ 5 ก.ค.นี้ (คืนวันเสาร์) เวลา 00.00 น. แคนาดา พบ โมร็อกโก, วันอังคาร ที่ 7 ก.ค.นี้ เวลา 07.00 น. สหรัฐฯ พบ เบลเยียม และ วันพุธที่ 8 ก.ค.นี้ เวลา 03.00 น. สวิสเซอร์แลนด์ พบ โคลอมเบีย
ส่วนอีก 4 เกม ประกอบด้วย วันอาทิตย์ ที่ 5 ก.ค.นี้ เวลา 04.00 น. ปารากวัย พบ ฝรั่งเศส, วันจันทร์ ที่ 6 ก.ค.นี้ (คืนวันอาทิตย์) เวลา 03.00 น. บราซิล พบ นอร์เวย์, วันจันทร์ ที่ 6 ก.ค.นี้ เวลา 07.00 น. เม็กซิโก พบ อังกฤษ และ วันอังคาร ที่ 7 ก.ค.นี้ (คืนวันจันทร์) เวลา 02.00 น. โปรตุเกส พบ สเปน ถ่ายทอดสดทาง Monomax