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“ลิซ่า” โยกสเต็ปเพลง Goals เรียกเสียงกรี๊ดแฟนๆระหว่างกลับมาร่วมงานอีเวนต์ที่ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล หรือ “ต้าวลิซ” ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ทำแฟนๆ ยิ้มตาม เมื่อโชว์ท่าเต้นเพลง Goals ที่ใช้แสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 แบบน่ารักๆ ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้ไม่น้อย

การกลับมาครั้งนี้ “ลิซ่า” ร่วมงาน SHISEIDO ULTIMUNE Studio: LISA’S BACKSTAGE ในฐานะ Global Brand Ambassador ของแบรนด์ความงามระดับโลก โดยปรากฏตัวในลุคเรียบหรู ดูแพง พร้อมโบกมือทักทายแฟนคลับจำนวนมากที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น และส่งรอยยิ้มสดใสตลอดการเดินทาง

แม้จะจบภารกิจบนเวทีฟุตบอลโลกไปแล้ว แต่ดูเหมือนว่าเพลง Goals และโมเมนต์สุดประทับใจจากพิธีเปิด ยังคงอยู่ในใจ “ลิซ่า” และแฟนๆ