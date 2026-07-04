“ลิซ่า” โยกสเต็ปเพลง Goals เรียกเสียงกรี๊ดแฟนๆระหว่างกลับมาร่วมงานอีเวนต์ที่ไทย

“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล หรือ “ต้าวลิซ” ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ทำแฟนๆ ยิ้มตาม เมื่อโชว์ท่าเต้นเพลง Goals ที่ใช้แสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 แบบน่ารักๆ ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับได้ไม่น้อย
การกลับมาครั้งนี้ “ลิซ่า” ร่วมงาน SHISEIDO ULTIMUNE Studio: LISA’S BACKSTAGE ในฐานะ Global Brand Ambassador ของแบรนด์ความงามระดับโลก โดยปรากฏตัวในลุคเรียบหรู ดูแพง พร้อมโบกมือทักทายแฟนคลับจำนวนมากที่มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น และส่งรอยยิ้มสดใสตลอดการเดินทาง
แม้จะจบภารกิจบนเวทีฟุตบอลโลกไปแล้ว แต่ดูเหมือนว่าเพลง Goals และโมเมนต์สุดประทับใจจากพิธีเปิด ยังคงอยู่ในใจ “ลิซ่า” และแฟนๆ