ศึก พีทีที เวอร์ชวล เทควันโด ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 เปิดฉากชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการ นักกีฬากว่า 200 ชีวิตร่วมสร้างประวัติศาสตร์ สมาคมหวังสร้างนักกีฬาสู่ทีมชาติ ต่อยอดสู่ระดับเอเชียและระดับโลก โดยครั้งนี้ “ใบเตย” ศศิกานต์ ทองจันทร์ จอมเตะทีมชาติ ลงชิมลางอุ่นเครื่อง ก่อนลงสนามจริงล่าเหรียญรางวัลในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น
วิชชุดา แก้ววิเชียร ผู้จัดการสังกัด ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพีทีที เวอร์ชวล เทควันโด ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 โดยมีผู้บริหารองค์กร คณะกรรมการของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย และนักกีฬากว่า 200 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อ 4 ก.ค.2569 ที่ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
สุทธิศรี มณีรัตนโศภิต ประธานฝ่ายจัดอบรม และที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เผยว่า ศึกพีทีที เวอร์ชวล เทควันโด ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ ถือเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย ปีก่อนสมาคมฯลองจัดแบบสาธิตในรายการแข่งขันกรังด์ปรีซ์ของสมาคมที่หัวหินมาแล้ว ซึ่งกระแสตอบรับค่อนข้างดี จึงมีการจัดแข่งขันรายการนี้ ซึ่งก็ไม่มีขอบเขตของอายุและน้ำหนัก ที่สำคัญเซฟในเรื่องอาการบาดเจ็บด้วย ทำให้แต่ละคนสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่
นายสุทธิศรี เผยว่า การแข่งขันปีนี้เป็นครั้งแรกก็จริง แต่ก็มีนักกีฬาเข้าร่วมจำนวนมากถึง 200 กว่าคน มีตั้งแต่ 9 ขวบขึ้นไป จนถึงรุ่นไม่จำกัดอายุ ตอนนี้การแข่งขันแบบเวอร์ชวลกำลังได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ และสามารถต่อยอดได้ด้วย เพราะเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น ในเดือนก.ย.นี้ มีจัดแข่งขันด้วย ส่วนซีเกมส์ 2027 ที่มาเลเซีย ก็มีแข่งขัน และรายการชิงแชมป์โลกก็มีแข่งขันมา 2 ครั้งแล้ว เชื่อว่าเราสามารถต่อยอดนักกีฬาได้ หากการแข่งขันเวอร์ชวลถูกจัดแข่งขันในไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรายการที่สมาคมจัด หรือรายการระดับกีฬาเยาวชน กีฬาแห่งชาติ ซึ่งก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ทำให้เด็กๆได้เล่นหรือเป็นนักกีฬาทีมชาติมากขึ้น
“สำหรับอุปกรณ์เวอร์ชวล ในตอนนี้ราคาอาจจะยังสูงอยู่ แต่สมาคมเรามีของเรา 2 ชุด ตัวผมเองในฐานะประธานฝ่ายอบรมขอประชาสัมพันธ์ให้รายการอื่นๆที่สมาคมรับรองจัดการแข่งขัน โดยจากนี้ไปอีก 2 รายการ ผมก็จะไปประชาสัมพันธ์โดยให้เด็กๆได้ลองเล่นเวอร์ชวลเทควันโด ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอบคุณ ปตท.และอีกหลายภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนสมาคมในการจัดการแข่งขัน เราคาดหวังว่าในครั้งหน้าจะสามารถจัดการแข่งขันในระดับที่ใหญ่ขึ้น และบ่อยมากขึ้น“
ด้าน ”ใบเตย“ ศศิกานต์ ทองจันทร์ จอมเตะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ชิมลางลงทำการแข่งขันในศึกพีทีที เวอร์ชวล เทควันโด ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ด้วย เผยว่า การแข่งขันแบบจริงกับเวอร์ชวล หรือ วีอาร์ ค่อนข้างแตกต่างกัน อย่างในวีอาร์ช่วงขาจะสั้นกว่าในการแข่งขันแบบจริง ดังนั้นในตอนแข่งแบบวีอาร์จะต้องเขาไปในระยะที่ใกล้คู่ต่อสู้มากกว่าถึงจะเตะโดน ซึ่งก็จะต้องปรับตัวและทำความคุ้นเคยกับวีอาร์ให้มากขึ้น ก็อยากจะเชิญชวนให้นักกีฬา หรือเด็กๆคนไหนที่กลัวเจ็บหรือกลัวการปะทะมาเล่นและแข่งขันแบบวีอาร์กัน
”เอเชียนเกมส์รอบนี้ หนูเล่น 2 อย่างค่ะก็จะแข่งวันเดียวกันทั้ง 2 รายการ ทั้งวีอาร์กับต่อสู้ โดยจะแข่งวีอาร์ก่อนตอนเช้า ตอนบ่ายจะแข่งขันแบบต่อสู้ ถามว่าหนักใจไหม ไม่หนักใจค่ะอย่างวีอาร์ก็ตั้งใจว่าสนุกไปกับการแข่งที่สุด ก็ถือเป็นการวอร์มตัวเองด้วยการเตะลม ก่อนการแข่งขันประเภทต่อสู้ในรอบบ่าย ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้เหรียญรางวัลทั้ง 2 รายการเลยค่ะ“ ศศิกานต์ กล่าวทิ้งท้าย