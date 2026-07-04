“โชติรินทร์” คว้าแชมป์ไอทีเอฟในบ้าน นักหวดดาวรุ่งญี่ปุ่นขึ้นแท่นฝ่ายชาย 2 สัปดาห์ติด

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ60 (2)" ที่สนามเทนนิส เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เข้าสู่วันสุดท้าย เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2569 โดย ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
ประเภทหญิงเดี่ยว แชมป์อยู่ในประเทศไทย โดยฝีมือของ "น้องเบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า ดาวรุ่งวัย 16 ปี จากชลบุรี มือ 519 เยาวชนโลก ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ในรอบชิงชนะเลิศ เอาชนะ นานาโยะ วาดะ ดาวรุ่งวัย 16 ปี ของญี่ปุ่น มือ 580 เยาวชนโลก ด้วยสกอร์ 6-2 ทั้งสองเซต
โชติรินทร์ ได้ครองตำแหน่งแชมป์หญิงเดี่ยวสมใจในสัปดาห์นี้ หลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้เพียงรองแชมป์ และยังนับเป็นการได้แชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ รายการที่ 3 ของดาวรุ่งไทย พร้อมกันนี้ ยังได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำนวน 60 คะแนน ส่วน นานาโยะ วาดะ ในฐานะรองแชมป์ ได้ 36 คะแนน
ด้านแชมป์ประเภทชายเดี่ยว เป็นของ ยูตะ อามาโนะ ดาวรุ่งวัย 16 ปี ชาวญี่ปุ่น มือ 503 เยาวชนโลก ที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติ ไดสุเกะ ฮาชิโมโตะ วัย 16 ปี มือ 592 เยาวชนโลก ในรอบชิงชนะเลิศ 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 7-5 และ 6-1 โดยนับเป็นการได้แชมป์ที่ประเทศไทย เป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันของ ยูตะ อามาโนะ และเป็นแชมป์ที่ 4 บนเส้นทางไอทีเอฟ จูเนียร์ส ในฐานะแชมป์ ยูตะ อามาโนะ ได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำนวน 60 คะแนน ส่วน ไดสุเกะ ฮาชิโมโตะ