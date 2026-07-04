เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกมส์ สร้างขวัญกำลังใจทัพไทย กกท.เตรียมถวายรางวัลเกียรติยศ ทรงคุณค่า นักกีฬาทีมชาติไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย เพื่อทรงเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาไทย ขณะเดียวกัน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เตรียมถวายรางวัลเกียรติยศ ทรงคุณค่านักกีฬาทีมชาติไทย แด่พระองค์ท่าน
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ที่ผ่านคุณสมบัติและมีศักยภาพของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ซึ่งสร้างความปลื้มปีติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้ง
ในการนี้ ภายหลังจากที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สรุปพระนาม และรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกกท. เตรียมที่จะถวายรางวัลเกียรติยศทรงคุณค่า นักกีฬาทีมชาติไทย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า รางวัลเกียรติยศ ทรงคุณค่า นักกีฬาทีมชาติไทย เป็นรางวัลที่ กกท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดให้มีขึ้นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นรางวัลที่เปรียบเสมือนรางวัลศิลปินแห่งชาติ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ ด้วยพระอัจฉริยภาพ ในฐานะที่ทรงเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยในกีฬาแบดมินตันและขี่ม้า และทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วงการกีฬาไทย และทรงมีพระกรุณาธิคุณในการพระราชทานรางวัลและกำลังใจแก่นักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ทรงวางรากฐานและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาของไทยให้มีมาตรฐานสากล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฝึกซ้อมร่วมกับ “Boulevard” ม้าส่วนพระองค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ในประเภทศิลปะการบังคับม้า ซึ่งเป็นกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 4 ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ต่อจากกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 15 (พ.ศ.2549) ที่กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภททีมหญิง, กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2557) ที่เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้า ประเภทศิลปะการบังคับม้า และกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 (พ.ศ.2566) ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้า ประเภทศิลปะการบังคับม้า