"ฟ้าขาว" เลือดตาแทบกระเด็น เฉือน "เคปเวิร์ด" 3-2 เข้ารอบ 16 ทีม

อาร์เจนตินา รอดเหตุการณ์พลิกล็อกมโหฬารสุดของประวัติศาสตร์ ฟุตบอลโลก เอาชนะ เคปเวิร์ด ต่อเวลาพิเศษ 3-2 รอบ 32 ทีมสุดท้าย ที่สนามไมอามี สเตเดียม วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม ตามเวลาไทย
เคปเวิร์ด ทีมอันดับ 64 ของโลก หวิดสร้างปาฏิหาริย์ ตามตีเสมอ อาร์เจนตินา ทีมอันดับ 2 ของโลก 2 ครั้ง ตลอด 120 นาที กระทั่ง ดินีย์ บอร์เกส สกัดลูกโหม่งเตะมุมของ คริสเตียน โรเมโร เข้าประตูตัวเองนาที 111
เสมอกัน 1-1 หลังครบ 90 นาที ทีมของ ลิโอเนล สกาโลนี กุมความได้เปรียบนาที 92 อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ เสยลูกเตะมุมล้นมาถึง ลิซานโดร มาร์ติเนซ ยิงยัดเสาแรกจ่อๆ
อย่างไรก็ตาม ซิดนี โลเปส คาบราล ยิงประตูสุดสวยลูกหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ นาที 103 ตัดจากฝั่งซ้าย แล้วปั่นด้วยขวาเสียบสามเหลี่ยมเสาไกล สุดปัญญาของ เอมิเลียโน มาร์ติเนซ นายทวาร จะป้องกัน ตีเสมอ 2-2
เคปเวิร์ด ประเทศเล็กสุดของรอบน็อกเอาท์ คาบราล ปั่นฟรีคิกกราบซ้ายลุ้นประตูตีเสมอนาที 116 มาร์ติเนซ เหินปัดข้ามคาน
ตามบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก แฟนบอล อาร์เจนตินา หลายพันคนส่งเสียงเชียร์กึกก้อง
และดูเหมือนว่า แชมป์โลก 3 สมัย จะชนะอย่างง่ายดาย นาที 29 เมสซี ยิงประตูที่ 20 เฉพาะรายการนี้ ดูดบอลยาวของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ แล้วดีดด้วยซ้ายจ่อๆ
ถึงกระนั้น เคปเวิร์ด ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ นาที 59 เดรอย ดูอาร์เต จับบอลตรงเขตโทษด้านขวา แล้วยิงลูกเรียดมุมแคบเข้าเสาไกล
แมตช์ต่อไป อาร์เจนตินา แชมป์เก่า เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย พบ อียิปต์ ผู้ชนะดวลจุดโทษ ออสเตรเลีย 4-2 (ครบ 120 นาที เสมอ 1-1) ที่เมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 7 ก.ค. (ท้องถิ่น)