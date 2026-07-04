แข้งอียิปต์ศึกษาโกลออสซี่เซฟจุดโทษ ก่อนสุดท้ายชนะดวลฏีกาลิ่ว 16 ทีมบอลโลก 2026

ทีมชาติอียิปต์ล้อมวงติวเข้มก่อนดวลจุดโทษ ด้วยการให้ทีมสตาฟฟ์โค้ชเปิดวิดีโอคลิปการเซฟจุดโทษของ แมทธิว ไรอัล นายทวารสำรองออสซี่ ที่ถูกเปลี่ยนมาเพื่อรับหน้าที่เซฟจุดโทษโดยเฉพาะให้นักเตะของตนเองได้ดู
สุดท้ายเหมือนผลลัพธ์จะเป็นไปตามแผน เพราะแข้งทีมชาติอียิปต์ที่รับหน้าที่สังหารยิงเข้าครบทั้ง 4 คน และทีมเป็นฝ่ายเอาชนะจุดโทษ 4-2 ทำให้ชนะด้วยสกอร์รวม 5-3 หลังจบ 120 นาที เสมอกัน 1-1
อียิปต์กรุยทาง เข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 ได้สำเร็จ รอดวลกับผู้ชนะหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินา หรือ เคปเวิร์ด ต่อไป