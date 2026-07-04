“มนัญชญา” พ่ายมือ 9 โลก ชวดเข้า 16 คนหวดวิมเบิลดัน แต่ยังได้เงินปลอบใจกว่า 8.2 ล้านบาท

"ไหม" มนัญชญา สว่างแก้ว นักเทนนิสไทย ต้องยุติเส้นทางในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม รายการที่ 3 ของปี ศึก "วิมเบิลดัน 2026" ที่ประเทศอังกฤษ ไว้ที่รอบ 3 หรือรอบ 32 คน หลังแพ้ให้กับคู่แข่งมือ 9 ของโลก ในการแข่งขันเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 69 ตามเวลาท้องถิ่น
เกมประเภทหญิงเดี่ยว รอบสาม (32 คน) มนัญชญา มือ 164 ของโลก ที่ลงเล่นมาแล้ว 5 แมตช์ นับตั้งแต่รอบคัดเลือก พบกับ คาโรลิน่า มูโฮว่า มือ 9 ของโลก และมือวาง 10 ของรายการ จากสาธารณรัฐเช็ก ปรากฏว่า มนัญชญา ที่แม้ว่าจะเป็นรองชื่อชั้น และอันดับโลก แต่ก็พยายามสู้เต็มที่ และมีจังหวะทำแต้มสวยๆได้หลายครั้ง โดยเฉพาะในเซตสองที่สามารถเบรกเสิร์ฟของ มูโฮว่า ได้ในเกมที่ 5 ก่อนจะมาโดนเบรกคืนในเกมที่ 10 และสุดท้ายจะเป็นฝ่ายแพ้ไปในแมทช์นี้ 0-2 เซต 2-6, 6-7(1-7) ใช้เวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 1 นาที
อย่างไรก็ตาม มนัญชญา จะได้รับเงินรางวัลจากการผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ 185,000 ปอนด์ หรือประมาณ 8.2 ล้านบาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 130 คะแนน