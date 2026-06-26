ส.อีสปอร์ตฯทำ MOU เอเพ็กซ์ซิมเรซซิ่งคลับ จัด'ไทยแลนด์ อีเรซซิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ'มุ่งสู่นานาชาติ

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย จับมือ Apex Sim Racing Club เปิดตัวพันธมิตรพัฒนา E-Racing ไทย พร้อมประกาศจัด Thailand E-Racing Championship 2026 เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการแข่งขัน เฟ้นหาตัวแทนทีมชาติไทยสู่เวทีนานาชาติ
ที่ ไทยแลนด์ อีสปอร์ต สเตเดี้ยม รามอินทรา40 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ Apex Sim Racing Club ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการพัฒนาและยกระดับกีฬา E-Racing ของประเทศไทย พร้อมเปิดตัวการแข่งขัน Thailand E-Racing Championship 2026 รายการแข่งขัน E-Racing ภายใต้ระบบมาตรฐานกลางระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องตลอดปี เพื่อสร้างเส้นทางการพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ และคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ
โดยพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU)ระหว่าง สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และ Apex Sim Racing Clubพร้อมเปิดตัวโครงกำร Thailand E-Racing Championship 2026 ประกอบด้วย นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย , ร.ต.ท.ปฐม เลิศทวีวิทย์ ประธานโครงการ E-Racing ในนาม Apex Sim Racing Club พร้อมผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการลงนามความร่วมมือดังกล่าว อยูู่ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตฯ กล่าวว่า "การแข่งขันดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของวงการ E-Racing ไทย ในการวางรากฐานการแข่งขันที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และสามารถเชื่อมโยงสู่ระบบการพัฒนานักกีฬาในระดับชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเดือนธันวาคม จะได้รับการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ“จังหวะสำคัญของการเติบโตของ E-Racing ไทย”การเปิดตัวความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตและมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทย"
"ขณะที่กีฬา E-Racing กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกในฐานะกีฬาที่ผสานทักษะการขับขี่ ความแม่นยำ การตัดสินใจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกันในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจในฐานะจุดหมายสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาติ การสร้างระบบการแข่งขัน E-Racing ที่มีมาตรฐานจึงนับเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาบุคลากร นักกีฬา และระบบนิเวศกีฬาแห่งอนาคตให้เติบโตควบคู่กันอย่างยั่งยืน“สร้างระบบมาตรฐานกลางเพื่ออนาคตของวงการ”Apex Sim Racing Club ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ในการดำเนินงานและพัฒนากีฬา E-Racing โดยมีเครือข่ายพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนร่วมสนับสนุน ทั้งด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ การจัดการแข่งขัน และมอเตอร์สปอร์ตความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่กติกากลาง ระบบยืนยันตัวตนนักกีฬา การจัดอันดับนักกีฬา การสร้างฐานข้อมูลนักกีฬาระดับชาติ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันและการถ่ายทอดสดให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล"
ร.ต.ท. ปฐม เลิศทวีวิทย์ประธานโครงการ E-Racing ในนาม Apex กล่าวว่า“ประเทศไทยมีนักกีฬา E-Racing ที่มีศักยภาพจำนวนมาก แต่สิ่งที่วงการต้องการคือระบบกลางที่มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ และสามารถสร้างเส้นทางการพัฒนานักกีฬาได้อย่างต่อเนื่อง Apex จึงเกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักกีฬาE-Racing ก็มีหลายคนที่ก้าวขึ้นไปเป็นนักแข่งนรถอาชีพ ขณะเดียวกัน นักแข่งรถอาชีพก็กลับมาแข่งE-Racing ด้วย เพราะใช้พื้นฐานการขับที่เหมือนกันมาก ซึ่งเป็นการช่วยกันพัฒนากีฬาชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี”
นายสันติ โหลทอง กล่าวอีกว่า ว่า“สมาคมฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตทุกสาขาให้เติบโตอย่างมีมาตรฐาน การรับรองและสนับสนุนการดำเนินงานของ Apex Sim Racing Club ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างระบบการแข่งขันที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถเชื่อมโยงนักกีฬาเข้าสู่เส้นทางทีมชาติได้อย่างถูกต้อง เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติ”Thailand E-Racing Championship 2026การแข่งขัน Thailand E-Racing Championship 2026 จะจัดขึ้นตลอดปี 2569 ผ่านระบบการแข่งขันและการสะสมคะแนนในสนามต่าง ๆ เพื่อจัดอันดับนักกีฬาและคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในเดือนธันวาคม
นอกจากโอกาสในการก้าวสู่เส้นทางตัวแทนประเทศไทยแล้ว ผู้ชนะเลิศยังจะได้รับรางวัลพิเศษเป็นทริปศึกษาดูงานและสัมผัสประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ต ณ Fuji Speedway ประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในสนามแข่งระดับโลก พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาติเกี่ยวกับ Apex Sim Racing ClubApex Sim Racing Club เป็นองค์กรผู้ดำเนินงานด้านกีฬา E-Racing ภายใต้การรับรองของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย มีพันธกิจในการพัฒนาระบบการแข่งขันที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมส่งเสริมการพัฒนานักกีฬา บุคลากร และระบบการแข่งขันของประเทศไทยให้สามารถเชื่อมต่อสู่เวทีระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด“Building the Foundation for the Next Era of E-Racing”