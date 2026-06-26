กรุงเทพคริสเตียนถล่มวัดสุทธิฯ 5-0 นำจ่าฝูงบอลกรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026

"ชงโคม่วงทอง" กรุงเทพคริสเตียน ถล่ม "สิงห์สะพานปลา" วัดสุทธิวราราม ขาดลอย 5-0 คว้าชัยชนะ 3 นัดรวด ขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่มซีแบบเดี่ยวๆ ขณะที่ "อบจ.ชัยนาท" ได้ประตูชัยท้ายเกม เฉือนชนะ "สมุทรสาคร" 1-0 คว้า 3 แต้มแรกได้สำเร็จ ส่วน "อัสสัมชัญธนบุรี" แรงจัดถล่ม "โพธินิมิตฯ" 3-0 นำโด่งจ่าฝูง "ปทุมคงคา" ขย่ม "ท.6 อุดรธานี" คว้าชัยนัดแรก ศึกฟุตบอล "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026"
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" โดยรอบแบ่งกลุ่ม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 4 ทีม แต่ละทีมจะแข่งขันแบบพบกันหมดทีมละ 2 นัด รวมเป็น 6 นัด เพื่อคัดเอา 2 ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดของแต่ละกลุ่ม ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ (8 ทีมสุดท้าย) ต่อไป
ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ยังเป็นเกมในรอบแบ่งกลุ่ม นัดที่ 3 มีดวลแข้ง 4 คู่ ในกลุ่มซี ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบกับ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ครึ่งแรก "ชงโคม่วงทอง" ครองเกมบุกได้ดีกว่า ขึ้นนำ 1-0 จาก ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี นาทีที่ 18 ก่อนจะมาได้ประตูที่ 2 จาก ภาณุพงศ์ วันอ่อน นาทีที่ 45+1
ครึ่งหลัง พลพรรคชงโคม่วงทอง ยังเล่นได้เหนือกว่านักเตะสิงห์สะพานปลา ก่อนจะมาได้อีก 3 ประตูจาก ภาณุพงศ์ พบสระใหญ่ นาทีที่ 53, ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี นาทีที่ 59 และ ปรเมศ ละอองดี นาทีที่ 80 จบเกม กรุงเทพคริสเตียน ถล่มไป 5-0 คว้า 3 แต้มอย่างงดงาม ทำสถิติสวยหรูชนะ 3 นัดรวด มี 9 คะแนน
ส่วนอีกคู่ในกลุ่มซี แข่งที่สนามเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 6) จ.ปทุมธานี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พบกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ครึ่งแรก ทั้งสองทีมเปิดเกมบุกสู้กันอย่างสนุก แต่เจาะประตูไม่ได้ จึงเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลัง นักเตะเมืองนกใหญ่ ที่ทำเกมรุกได้ดีกว่าชัดเจน มาได้ประตูชัยจากการยิงของ ปิยะวัฒน์ โตแดงธนนันท์ นาทีที่ 82 จบเกม อบจ.ชัยนาท จึงเฉือนชนะ สมุทรสาคร ไปหวุดหวิด 1-0 คว้าชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จ
สรุปอันดับคะแนนกลุ่มซี หลังผ่าน 3 นัด กรุงเทพคริสเตียน ชนะ 3 นัดรวด มี 9 คะแนน นำจ่าฝูง, อันดับ 2 วัดสุทธิวราราม ชนะ 2 แพ้ 1 มี 6 คะแนน, อันดับ 3 อบจ.ชัยนาท ชนะ 1 แพ้ 2 มี 3 คะแนน และอันดับ 4 สมุทรสาคร แพ้ 3 นัดรวด ยังไม่มีแต้ม
ทางด้านกลุ่มเอ ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบกับ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปรากฏว่า อัสสัมชัญธนบุรี ที่เล่นอย่างเหนือชั้นเป็นฝ่ายถล่มไป 3-0 ได้ประตูจาก อันโทนี่ ตังเปา นาทีที่ 40, ธีรศิลป์ เกตุแก้วจินดาวง์ นาทีที่ 60 และศุภกิจ ถิ่นวงษ์แดง นาที่ 70 เก็บ 3 แต้มอย่างงดงาม
ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเอ ที่สนามเฉลิมพระเกียรติฯ (คลอง 6) จ.ปทุมธานี โรงเรียนปทุมคงคา พบกับ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เกมนี้ ปทุมคงคา เล่นเกมรุกได้เฉียบคมเอาชนะไป 3-0 ได้ประตูจาก จักรพันธ์ พรมวิภา นาทีที่ 12, สรัช เดิมสลุง ยิงจุดโทษนาทีที่ 58 และ อนุชา ลู่ต่าม นาทีที่ 77 คว้าชัยชนะไปอย่างสวยงาม
สรุปอันดับคะแนนกลุ่มเอ หลังผ่าน 3 นัด อัสสัมชัญธนบุรี ชนะ 3 นัดรวด มี 9 คะแนน นำจ่าฝูง, อันดับ 2 ปทุมคงคา ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 มี 4 คะแนน, อันดับ 3 มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ชนะ 1 แพ้ 2 มี 3 คะแนน และอันดับ 3 โพธินิมิตวิทยาลัย แพ้ 2 เสมอ 1 มี 1 คะแนน