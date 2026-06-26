"มนัญชญา" หนักชนมือวาง 20 รอบแรกหวดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน “ลัลนา” ดวลดาวรุ่งออสเตรีย

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.69 ฝ่ายจัดการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม "วิมเบิลดัน 2026" ที่ประเทศอังกฤษ เผยผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทเดี่ยว ซึ่งในส่วนของนักเทนนิสสาวไทย 2 คน “รวงข้าว“ ลัลนา ธาราฤดี มือ 95 ของโลก และ ”ไหม“ มนัญชญา สว่างแก้ว มือ 164 ของโลก ที่ได้สิทธิร่วมแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวนั้น ได้คู่แข่งขันเรียบร้อยแล้ว
ในรอบแรก “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี มือ 95 โลก จะพบกับ ลิลลี่ แท็กเกอร์ ดาวรุ่งวัย 18 ปี จากออสเตรีย มือ 83 โลก ด้าน “ไหม” มนัญชญา สว่างแก้ว มือ 164 โลก ที่ผ่านรอบคัดเลือกคว้าสิทธิร่วมเมนดรอว์ รอบแรกจะเจอศึกหนักกับ มาย่า ชวาลินสก้า มือ 21 โลก และมือวาง 20 ของรายการจากโปแลนด์