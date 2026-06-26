"โชติรินทร์" เฉือนจีนเข้าชิงหญิงเดี่ยว ลุ้นถ้วยแชมป์หวดไอทีเอฟ จูเนียร์ส ใบที่ 3

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ระดับ เจ 60 รายการ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ60 (1)" ที่สนามเทนนิส เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2569 มีพิธีมอบรางวัลในประเภทคู่ โดย ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดฉากการแข่งขันประจำวันด้วยประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ "น้องเบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า ดาวรุ่งไทย ซึ่งเป็นมือวาง 4 และมือ 513 เยาวชนโลก ตัดเชือกกับ เซียว ซือหยุน จากจีน มือวาง 6 และมือ 534 เยาวชนโลก โดยคู่นี้เป็นพาร์ทเนอร์กันในประเภทหญิงคู่ด้วย
เซตแรก โชติรินทร์ พลาดท่าพ่าย 3-6 ก่อนจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้จากการเอาชนะในเซตสอง 6-3 และในเซตตัดสิน โชติรินทร์ เล่นเกมท้ายคอร์ทได้ดีกว่า ก่อนแซงเอาชนะไป 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 3-6, 6-3 และ 6-3
โชติรินทร์ จะชิงชนะเลิศกับ คิม โซฮยอน จากเกาหลีใต้ มือวางอันดับ 1 และมือ 293 เยาวชนโลก ที่ตัดเชือกชนะ มิชกา ซินแคลร์ โกเอนาดี จากอินโดนีเซีย มือวางอันดับ 3 และมือ 425 เยาวชนโลก 2-0 เซต 6-1, 6-4 โดยเป็นการลุ้นแชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ รายการที่ 3 ของ โชติรินทร์
ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ "จูเนียร์" วีรวิชญ์ กำพุฒ มือ 2771 เยาวชนโลก สุดต้านฝีมือของ ยูตะ อามาโนะ จากญี่ปุ่น มือวาง 3 และมือ 496 เยาวชนโลก พ่ายไป 4-6 และ 2-6 ส่งผลให้ ยูตะ เข้าไปชิงฯ กับนักหวดร่วมชาติ โทโมกิ ฟูจิวาระ มือวาง 5 และมือ 533 เยาวชนโลก ที่ตัดเชือกชนะ ไดสุเกะ ฮาชิโมโตะ จากญี่ปุ่นเช่นกัน 2-0 เซต 6-2, 6-4
อย่างไรก็ตาม สำหรับ วีรวิชญ์ กำพุฒ ถือเป็นการทำผลงานได้ดี เพราะฝ่าด่านเข้ามาตั้งแต่รอบคัดเลือก จนก้าวถึงรอบรองชนะเลิศ ซึ่งทำให้ วีรวิชญ์ ได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกเป็นรางวัลปลอบใจ 18 คะแนน
จากนั้นเป็นการแข่งขันประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ โชติรินทร์ ที่เข้าชิงฯ หญิงเดี่ยวไปแล้ว ผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ชาวจีน เซียว ซือหยุน ซึ่งเป็นคู่มือวาง 2 ช่วยกันหวดสู้ คิม โซฮยอน จากเกาหลีใต้ กับ เรอิ มิยาโมโตะ จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ 1 ผลปรากฏว่า คู่ของ โชติรินทร์ พ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 4-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 8-10 ทำให้ได้รองแชมป์ รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 6.75 คะแนน ส่วน คิม โซฮยอน กับ เรอิ มิยาโมโตะ ได้ครองแชมป์ ได้รับ คนละ 11.25 คะแนน
ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ริว โกฏิกุล กับ ธรรม์ พันธราธร ซึ่งเป็นคู่มือวาง 3 ปราชัยให้แก่ ยูตะ อามาโนะ กับ โทโมกิ ฟูจิวาระ จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่มือวาง 2 ด้วยสกอร์ 3-6 และ 4-6 คู่เด็กไทยจึงได้รองแชมป์ ได้คนละ 6.75 คะแนน ส่วนคู่ญี่ปุ่นได้ครองแชมป์ ได้คนละ 11.25 คะแนน
ทั้งนี้ หลังจบการแข่งขัน ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น
สำหรับการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ระดับ เจ 60 รายการ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ60 (1)" จัดขึ้นโดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์