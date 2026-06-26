สี่เยาวชนไทยร่วมแคมป์ฝึกซ้อมระดับสูงที่เกาหลีใต้

นักกอล์ฟเยาวชนไทยประกอบด้วย เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง, ภรภัทร ใสสีสูบ, กรรณ บัตรพรรธนะ และ ยศวัฒน์ พฤกษางกูร ที่ผ่านการคัดเลือกสุดเข้มข้นจากโครงการ SAT Golf Excellent Center 2026 สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) บินลัดฟ้าเข้าร่วมแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมระดับสูงที่เกาหลีใต้ เพื่อพัฒนากีฬากอล์ฟเยาวชนไทยสู่เวทีสากล
การเข้าร่วมแคมป์แคมป์ระหว่างวันที่ 8–12 มิถุนายนที่ผ่านมา มีเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาศักยภาพระดับสูง เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาอย่างรอบด้าน โดยนักกอล์ฟเยาวชนไทยทั้ง 4 คน ได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกซ้อมด้านเทคนิคกีฬากอล์ฟร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของเกาหลีใต้ ควบคู่ไปกับการยกระดับสมรรถภาพร่างกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับนักกอล์ฟอาชีพ
นอกจากนี้ยังได้ร่วมลงสนามทดสอบฝีมือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงกับนักกอล์ฟทีมชาติเกาหลีใต้ พร้อมร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพเคแอลพีจีเอรายการ เมอร์เซเดส-เบนซ์ โคเรีย วีเมนส์ โอเพ่น เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และก้าวสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในเวทีนานาชาติต่อไป