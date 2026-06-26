ชมรมพิคเคิลบอลคนพิการไทยรวมพลังผู้พิการ 7 จังหวัด จัดคลาสสอนเปิดประตูสู่โอกาสเป็นนักกีฬา

นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมไทย เมื่อ ชมรมพิคเคิลบอลคนพิการไทย จัดกิจกรรม Southern Para Pickleball Clinic เป็นครั้งแรกในภาคใต้ ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ด้วยการรวมพลังผู้พิการจาก 7 จังหวัดกว่า 50 คน พร้อมทีมงานจิตอาสาที่ร่วมกันสร้างการเรียนรู้ตลอด 2 วันอย่างเต็มหัวใจ
กิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสอนกีฬาพิคเคิลบอล แต่เป็นการเปิด “ประตูแห่งโอกาส” ให้ผู้พิการได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง กล้าที่จะก้าวออกจากข้อจำกัด กลับมาใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ สร้างสุขภาพ สร้างมิตรภาพ และจุดประกายความฝันสู่การเป็นนักกีฬาของประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ชมรมพิคเคิลบอลคนพิการไทย มีเป้าหมายว่า ทุกครั้งที่ผู้พิการได้รับโอกาส พวกเขาจะสามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นให้กลายเป็นพลัง เปลี่ยนพลังให้กลายเป็นความสำเร็จ และเปลี่ยนความสำเร็จให้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่จะส่งต่อไปยังผู้พิการอีกนับไม่ถ้วนทั่วประเทศ