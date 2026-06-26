xs
xsm
sm
md
lg

ดราม่าบอลโลก 2026 สาวเม็กซิกันโดนวิจารณ์ยับหลังรุมจุ๊บแฟนบอลรุ่นใหญ่ชาวอเมริกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ในฟุตบอลโลก 2026 มีออกมาให้ได้เห็นกันต่อเนื่อง ล่าสุดมีคลิปไวรัลของแฟนบอลสาวชาวเม็กซิกัน เข้าไปรุมกอดรุมจูบแฟนบอลรุ่นใหญ่ชาวอเมริกันอย่างแนบชิด ท่ามกลางบรรยากาศการฉลองสุดเหวี่ยงที่ลานอนุสาวรีย์เทวดาแห่งอิสรภาพ ในกรุงเม็กซิโก ซิตี้
ประเทศเม็กซิโก

เรื่องนี้ทำเอาชาวเน็ตเสียงแตกเป็นสองฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งมองว่า เป็นแค่สีสันขำๆ ความสนุกสนานตามประสาแฟนบอล และดูเหมือนคุณลุงชาวอเมริกันเองก็เอ็นจอยและมีความสุขดี

ขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่า พฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสม และตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐานว่า ถ้าสลับกันเป็นแฟนบอลผู้ชายเข้าไปรุมจูบนักข่าวหรือแฟนบอลผู้หญิงบ้าง คงโดนข้อหาล่วงละเมิดทางเพศไปแล้ว
รวมถึงบางส่วนมองว่าเป็นการสร้างภาพจำที่ไม่ดีต่อผู้หญิงในประเทศ