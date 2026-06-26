"เซเรนา" คัมแบ็กหญิงเดี่ยววัย 44 ปะทะสาวออสเตรเลีย ศึกวิมเบิลดัน

เซเรนา วิลเลียมส์ นักเทนนิสหญิงระดับตำนานชาวอเมริกัน คืนสังเวียนประเภทหญิงเดี่ยว ศึกวิมเบิลดัน 2026 ปะทะ มายา จอยน์ท มือ 53 ของโลกจากออสเตรเลีย รอบแรก
เซเรนา ดีกรีแชมป์ 7 สมัย ที่ออลล์ อิงแลนด์ คลับ ได้รับสิทธิ์ไวล์ด-การ์ด เริ่มต้นอาชีพอีกครั้งด้วยวัย 44 ปี หลังห่างหายจากทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่ ยูเอส โอเพน 2022
ในฐานะมือไวลด์-การ์ด เซเรนา อาจเจอผู้เล่นระดับท็อปของโลก อาทิ อารีนา ซาบาเลนกา มือ 1 รายการ หรือ อิกา สวิอาเท็ก จาก โปแลนด์ หรือผู้เล่นแรงกิงต่ำกว่าท็อป 100 ซึ่งต้องเล่นรอบควอลิฟาย
อย่างไรก็ตาม การประกบคู่พบ จอยน์ท วัย 20 ปี เป็นแมตช์ที่ เซเรนา มีโอกาสชนะสูง
จอยน์ท ตกรอบแรก วิมเบิลดัน จากการเข้าเมน ดรอว์ ครั้งแรกปี 2025 และชนะแค่ 1 จาก 14 แมตช์ล่าสุด
กรณี เซเรนา ผ่านรอบแรก มีสิทธิ์เจอบททดสอบอย่างแท้จริง พบ อเล็กซานดรา เอียลา มือ 29 รายการจาก ฟิลิปปินส์ และอาจพบ สวิอาเท็ก รอบ 3
จอยน์ท วัย 20 ปี ตกรอบแรกรายการนี้ หลังเข้าร่วมแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2025 และผลงานชนะแค่ 1 จาก 14 แมตช์ล่าสุด