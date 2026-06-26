ไอโอซีเลือกเจ้าภาพโอลิมปิก ฤดูร้อน 2036 เข้มข้นหลายชาติเอเชียให้ความสนใจเตรียมเสนอตัว

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผย ที่ประชุมใหญ่ไอโอซี ครั้งที่ 146 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์ ให้พร้อมสำหรับอนาคต โดยจะมีการปรับโฉมใหม่ เพิ่มขั้นตอน “การหารือเชิงกลยุทธ์” เข้าไปในการหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน ปี 2036 และจะมีการลงมติเลือกกลางปี 2029 ล่าสุดในเอเชีย มีหลายชาติให้ความสนใจเตรียมเสนอตัว
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) เปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ไอโอซี ครั้งที่ 146 ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี เคิร์สตี้ โคเวนทรี ประธานไอโอซี เป็นประธานการประชุม และมีสมาชิกไอโอซีจากทั่วโลก ร่วมประชุมกันพร้อมหน้าว่า ที่ประชุมได้ให้การรับรองมาตรการปฏิรูปรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์ โดยจะเริ่มใช้ในโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน ปี 2036 เป็นต้นไป
สมาชิกไอโอซี ต่างสนับสนุนข้อเสนอของคณะกรรมาธิการว่าด้วยเจ้าภาพในอนาคตสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ที่ให้มีการเพิ่มขั้นตอน การหารือเชิงกลยุทธ์ (Strategic Dialogue) เข้าไปในกระบวนการคัดเลือก และกำหนดเป้าหมายช่วงเวลาในการลงมติเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน ปี 2036 ไว้ที่ช่วงกลางปี 2029 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากแนวทางการหารือที่เริ่มนำมาใช้และประสบความสำเร็จเมื่อปี 2019 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนเจ้าภาพและการดำเนินโครงการที่ยั่งยืน
ไอโอซีเมมเบอร์หญิงไทย กล่าวต่อว่า เมืองที่สนใจจะเป็นเจ้าภาพจะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์ ในเดือนมีนาคม 2027 และจะต้องตอบแบบสอบถามสำหรับว่าที่เจ้าภาพ รวมถึงยื่นเอกสารรับประกันทางการเงินหลัก ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินขั้นสุดท้ายที่เรียกว่า การหารือแบบเจาะจงเป้าหมาย กระบวนการใหม่นี้จะช่วยกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับรัฐบาลและองค์กรในขบวนการโอลิมปิก เพื่อลดความเสี่ยงและบริหารจัดการความคาดหวังของทุกฝ่าย
ขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ จะเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารของไอโอซี สามารถคัดเลือกเมืองที่สนใจ ซึ่งมีโครงการที่พัฒนามาอย่างดีและสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของไอโอซี เข้าสู่กระบวนการประเมินในรายละเอียดเชิงลึกต่อไป โดยล่าสุดในเอเชีย มีหลายชาติให้ความสนใจ เตรียมเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมส์ ฤดูร้อน ปี 2036 แล้ว
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมไอโอซีในครั้งนี้ ยังมีมติขยายวาระไอโอซีเมมเบอร์ ของ ลอร์ด เซบาสเตียน โค และ ทริเซีย สมิธ ออกไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ในฐานะประธานสหพันธ์กรีฑาโลก และ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแคนาดา ตามลำดับ และยังได้เลือก อีโว เฟอร์เรียนี ให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของไอโอซี หลังจากเพิ่งก้าวลงจากประธานสหพันธ์บอบสเลดและสเกเลตันนานาชาติ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เฟอร์เรียนี รวมถึง ลุค ทาร์ดิฟ ประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ซึ่งเข้ามาปลุกกระแสและขยายฐานกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งไปทั่วโลก และเป็นเพื่อนสนิทของคุณหญิงปัทมา ด้วยกันทั้งคู่ ยังได้รับอิสริยาภรณ์โอลิมปิก (Olympic Order) จาก เคิร์สตี โคเวนทรี ประธานไอโอซี ในระหว่างการประชุมด้วย
นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ คุณหญิงปัทมา ยังได้พบ เคซีย์ วาสเซอร์แมน ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ แอลเอ 2028 และ ยีน ไซกส์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกา โดยได้พูดคุยถึงความก้าวหน้าและชนิดกีฬาต่าง ๆ ที่จะจัดการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ แอลเอ 2028 อีกทั้งยังได้พบ เคิร์สตี โคเวนทรี ประธานไอโอซี ซึ่งได้มีการหารือกันถึงนโยบายของไอโอซี ที่มีการพัฒนาวงการกีฬาโลกอย่างต่อเนื่อง