ส.ทางน้ำจัดอบรมผู้ตัดสินโปโลน้ำ ได้ มาตัน ชวาร์ตซ์ เปาดังระดับโลกให้ความรู้

สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายโปโลน้ำ จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาโปโลน้ำ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในกติกา หลักเกณฑ์การตัดสิน และมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาวอเตอร์โปโลในระดับสากล โดยมี มาตัน ชวาร์ตซ์ (Matan Schwartz) ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิสราเอล เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการตัดสินกีฬาโปโลน้ำตามมาตรฐานสากล ที่สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรวงการกีฬาทางน้ำที่สนใจเข้ามารับการถ่ายทอดจาก มาตัน ชวาร์ตซ์ และยังถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ตัดสินกีฬาโปโลน้ำของประเทศไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการตัดสินให้ทัดเทียมนานาชาติ และรองรับการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติในอนาคต
ด้าน "โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เรากำลังแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์ประเทศไทย แต่ตอนนี้บุคลากรด้านผู้ตัดสินของเรามีน้อย มันจึงเป็นโอกาสดีที่เราได้คุยกับมักซิมเฮดโค้ชโปโลน้ำทีมชาติไทย ซึ่งเขามีเพื่อนที่ตัดสินโปโลน้ำอยู่ที่ยุโรปเป็นระดับต้นๆของสหพันธ์โลก จึงได้เดินทางมาจัดอบรมให้กับผู้ตัดสินไทย และอยู่ดูการแข่งขันโปโลน้ำชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยอีก 3 วัน
"โค้ชตึก" เผยต่อว่า ทางสมาคมมองว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ตัดสินไทย ก็ยินดีที่จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของ มาตัน ชวาร์ตซ์ และเท่าที่ดูผู้ตัดสินที่เข้ามาอบรมก็จะเป็นอดีตนักกีฬาของสมาคมทั้งสิ้น ตนก็ยินดีที่เขาเข้ามาหาความรู้ และยิ่งตอนนี้ผู้ตัดสินกีฬาโปโลน้ำไทยมีน้อย ตรงจุดนี้ก็หวังว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินโปโลน้ำไทยให้เพิ่มขึ้นอีก
สำหรับนักกีฬาทั้ง 5 คนที่ไปเล่นลีกยุโรปตอนนี้กลับมาถึงไทยแล้ว ซึ่งสมาคมเตรียมจะจัดแถลงข่าวเปิดตัวนักกีฬาโปโลน้ำ และเปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์นักกีฬาทั้ง ภัณฑิลา อาสายุทธ์ และ รักษิณา เรืองทรัพย์ไพศาล ที่ไปประเทศอิสราเอล, กฤษณา พวงทอง และ จณิสตา ถิ่นวิลัย ที่ไปประเทศรัสเซีย, ธนิดากาญจน์ ขวัญทองธนารีย์ ที่ไปประเทศฮังการี คือนักกีฬาทั้ง 5 คนได้ประสบการณ์กลับมาแน่นอนจากการไปเล่นกับนักกีฬาระดับมืออาชีพในยุโรป ก็คิดว่าในเอเชียนเกมส์ 2026 ฝากความหวังไว้ที่กีฬาโปโลน้ำหญิง แต่ก็ไม่อยากกดดัน