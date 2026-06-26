"พิชญ์ โพธารามิก" มอบ 2 ล้านบาทแรก เพิ่มอัดฉีดชัยชนะแมตช์ละ 2 ล้านบาท ให้ลูกยางสาวไทยศึก VNL2026 สนามที่ 3

หลังทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในการแข่งขัน VNL 2026 สนามที่ 2 พิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และ MONO ได้มอบเงินสนับสนุน 2 ล้านบาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและร่วมสนับสนุนนักกีฬาไทย
พร้อมกันนี้ พิชญ์ โพธารามิก แสดงความเชื่อมั่นว่าทีมสาวไทยจะต่อยอดความมั่นใจจากสนามที่ 2 และสร้างผลงานที่ดีต่อเนื่องในสนามที่ 3
นอกจากนี้ ยังประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม "แมตช์ละ 1 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาทต่อแมตช์" หากทีมชาติไทยคว้าชัยในแต่ละแมตช์ของการแข่งขัน VNL 2026 สนามที่ 3 ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 8–13 กรกฎาคม 2569 ณ ประเทศญี่ปุ่น
JAS และ MONO ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักตบสาวไทย และร่วมเชียร์ให้สร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจ