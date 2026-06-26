บทบาทใหม่ของ "แบม-จณิสตา" ปลุกปั้นฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนไทย

"แบม" จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ (จรูญสมิทธิ์) ภายใต้บทบาทใหม่ขึ้นแท่นเป็นผู้นำโครงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย และขับเคลื่อนทีม Amazing Thailand Ice Hockey ผ่านโครงการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสำหรับเยาวชน จากการแต่งตั้งของ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
ในบทบาทใหม่นี้ นางสาวจณิสตาจะดูแลการพัฒนานักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนไทยที่เกิดระหว่างปี 2010 ถึง 2012 โดยเป็นผู้นำในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ตามแนวทางการพัฒนาและมาตรฐานที่กำหนดโดย สหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF)
การแต่งตั้งครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ IHAT ในการสร้างระบบพัฒนานักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนที่มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงในประเทศไทย โดยโครงการครอบคลุมตั้งแต่การค้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพ การประเมินนักกีฬา การฝึกซ้อมระดับสูง การแข่งขันระดับนานาชาติ และการพัฒนานักกีฬาในระยะยาว เพื่อสร้างเส้นทางที่ชัดเจนให้เยาวชนก้าวสู่ทีมชาติในอนาคต
การแต่งตั้งนี้ยังเป็นการยอมรับถึงความเป็นผู้นำของ นางสาวจณิสตา ในวงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนระดับนานาชาติ โดยในช่วงปลายปี 2025 เธอได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทีม Amazing Thailand Ice Hockey Team นำทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน One Tournament 2025 – Peewee Division ณ เมือง นิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งภายใต้การนำของเธอ ทีมไทยสามารถคว้า เหรียญทอง ได้สำเร็จ นับเป็น แชมป์รายการแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในการแข่งขันนี้ ความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้ถือเป็นก้าวสำคัญของฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนไทย และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของนักกีฬาไทยในเวทีนานาชาติ
ต่อยอดจากความสำเร็จดังกล่าว ภารกิจสำคัญแรกของโครงการ U16 ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ คือการคัดเลือกทีม ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Pan Pacific Series 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมือง ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2569 โดยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นเวทีนานาชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโครงการพัฒนา U16 ของประเทศไทย และเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมนักกีฬารุ่นใหม่สู่การแข่งขันระดับสูงในอนาคต
นอกเหนือจากการเป็นผู้นำโครงการพัฒนาเยาวชน U16 แล้ว นางสาวจณิสตาตายังได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อน ทีม Amazing Thailand Ice Hockey Team ภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวเชิงกีฬาสำหรับเยาวชน (Youth Sport Tourism) ซึ่งเป็นโครงการนวัตกรรมที่ผสานกีฬาเยาวชนเข้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายในการใช้ฮอกกี้น้ำแข็งระดับนานาชาติเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่สายตาชาวโลก พร้อมทั้งสร้างโอกาสที่มีคุณค่าให้กับเยาวชนผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มิตรภาพระหว่างประเทศ และประสบการณ์กีฬาระดับโลก
โครงการ Youth Sport Tourism ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังตระหนักว่าทุกการแข่งขันระดับนานาชาติคือโอกาสในการพัฒนาเยาวชนให้มีภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความอดทน ความมีวินัย ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นพลเมืองโลก พร้อมทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจบนเวทีโลก
ในอนาคต โครงการนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือกับสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เพื่อขยายโอกาสในระดับนานาชาติให้กับนักกีฬาไทย และสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนสำหรับการพัฒนาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชน
โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศไทยในการยกระดับประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนระดับนานาชาติ โดยหนึ่งในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์คือการเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน Pan Pacific Series ภายในปี 2028 เพื่อเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนในภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้กับอุตสาหกรรมกีฬา ภาคการท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของประเทศ ผ่านกลยุทธ์ Youth Sport Tourism
จณิสตา กล่าวว่า “แบมไม่ได้ก้าวเข้าสู่บทบาทนี้เพราะต้องการตำแหน่งในวงการกีฬา แต่แบมก้าวเข้ามาในฐานะแม่คนหนึ่งที่เชื่อว่าประสบการณ์มากกว่าสิบปีในวงการกีฬาเยาวชนสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนอีกมากมายได้
เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงการสร้างทีมที่ประสบความสำเร็จ แต่คือการสร้างระบบพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ระดับนานาชาติ เติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและในฐานะบุคคล และใช้กีฬาเป็นสะพานเชื่อมประเทศไทยกับโลกผ่านแนวคิด Youth Sport Tourism
แบมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ปกครอง และพันธมิตรนานาชาติ เราจะสามารถสร้างโอกาสที่ยั่งยืนให้กับเยาวชนไทยในการแข่งขันบนเวทีโลกได้ ในอนาคต ประเทศไทยจะไม่เพียงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังจะก้าวขึ้นเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอีกด้วย”
การแต่งตั้งครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเป็นผู้นำโครงการฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีของประเทศไทย แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของวิสัยทัศน์ระดับชาติที่เชื่อมโยงการพัฒนาเยาวชน กีฬา การท่องเที่ยว และความร่วมมือระดับโลก เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านการพัฒนาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก