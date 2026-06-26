"รถถัง" สลัดนวมจับพวงมาลัย เตรียมลุยซิ่งรถครั้งแรกที่บางแสน

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักมวยไทย ที่เวลานี้อยู่ระหว่างรอรายการชก เตรียมเปิดประสบการณ์นักขับลงทำการแข่งขันรถกับ ทีม SHI-NA MOTORSPORT โดยเตรียมลงแข่งขันรถยนต์เป็นครั้งแรกในรายการ Toyota Gazoo Racing Thailand 2026 รุ่น Toyota Revo One Make Race ที่สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมนี้
รถถัง เผยผ่านเฟซบุ๊คว่า “หลายคนเห็นแค่วันแข่งขัน แต่สิ่งที่เปลี่ยนผมจริง ๆ คือทุกวันที่ได้ฝึกซ้อม การแข่งรถสอนให้ผมรู้ว่า… ความเร็วไม่ได้มาจากการเหยียบคันเร่ง แต่มาจากวินัย สมาธิ และการตัดสินใจในเสี้ยววินาที
กีฬาชนิดนี้กำลังพาผมไปในจุดที่หลายคนยังไม่เคยเจอ และผมก็พร้อมเรียนรู้ทุกโค้ง ทุกรอบ และทุกความท้าทาย จากแชมป์โลก…สู่การเป็นนักแข่งมือใหม่ ผมจะทำให้ทุกคนเห็นว่า “การเริ่มต้นใหม่ ไม่มีคำว่าสาย ถ้าคุณตั้งใจมากพอ” ระหว่างรอขึ้นชก ทุกชนิดกีฬาที่เสริมทักษะเจอผมแน่นนอน”