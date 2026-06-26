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PUMA คลอดรองเท้าวิ่งตัวล่าสุด PUMA Deviate Pure NITRO™ ไร้แผ่นคาร์บอน สำหรับการซ้อมในทุกวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



PUMA เปิดตัวรองเท้าวิ่ง PUMA DEVIATE PURE NITRO™ ซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากตระกูล DEVIATE ที่ไม่มีแผ่นคาร์บอน สำหรับนักวิ่งที่มองหารองเท้าใส่ซ้อมและวิ่งประจำวัน ในราคา 5,400 บาท โดยได้วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้

“DEVIATE PURE” ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นในตระกูล DEVIATE NITRO™ ให้มีน้ำหนักเบาโดยใช้เทคโนโลยีโฟมผสานไนโตรเจน NITROFOAM™ ของ PUMA ที่ล้ำสมัย รองรับแรงกระแทกและตอบสนองได้ดี โดยรุ่นนี้ไม่มีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ จึงเหมาะสมหรับนักวิ่งที่ต้องการความนุ่ม เบา และเป็นธรรมชาติในการวิ่ง แต่ยังคงความยืดหยุ่น ลื่นไหล และเร่งเพซได้ดั่งใจ

อัปเปอร์วัสดุผ้าตาข่ายถักขึ้นรูประดับพรีเมียมที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 30% ช่วยเพิ่มการระบายอากาศและมอบความกระชับพอดีกับเท้ามากยิ่งขึ้น และพื้นรองเท้าชั้นนอก PUMAGRIP ผลิตจากยางคอมพาวด์ที่มีความทนทานสูง ช่วยเพิ่มการยึดเกาะบนพื้นผิวหลากหลายประเภท และเพิ่มความมั่นคงให้กับทุกย่างก้าวของการวิ่ง

รายละเอียด PUMA DEVIATE PURE NITRO™

ราคา: 5,400 บาท

น้ำหนัก: 220 กรัม (size UK8)

ความสูงพื้นรองเท้า: 38/30มม.

ดรอป: 8 มม.

PUMA DEVIATE PURE วางจำหน่ายแล้วทาง PUMA.com, ร้าน PUMA และร้านค้าพันธมิตรที่ร่วมรายการ

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PUMA คลอดรองเท้าวิ่งตัวล่าสุด PUMA Deviate Pure NITRO&amp;#8482; ไร้แผ่นคาร์บอน สำหรับการซ้อมในทุกวัน
PUMA คลอดรองเท้าวิ่งตัวล่าสุด PUMA Deviate Pure NITRO&amp;#8482; ไร้แผ่นคาร์บอน สำหรับการซ้อมในทุกวัน
PUMA คลอดรองเท้าวิ่งตัวล่าสุด PUMA Deviate Pure NITRO&amp;#8482; ไร้แผ่นคาร์บอน สำหรับการซ้อมในทุกวัน
PUMA คลอดรองเท้าวิ่งตัวล่าสุด PUMA Deviate Pure NITRO&amp;#8482; ไร้แผ่นคาร์บอน สำหรับการซ้อมในทุกวัน