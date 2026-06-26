จัดใหญ่! วิ่งการกุศล “แพน 10K แชริตี้ รัน 2026” ที่เกาะลอยศรีราชา

“แพน” จัดใหญ่วิ่งการกุศล “แพน 10K แชริตี้ รัน 2026” ครั้งที่ 25 ณ เกาะลอย ศรีราชา ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคมนี้ รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงพยาบาลในพื้นที่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 ณ ฮอลล์ 100 ไบเทค บางนา ได้มีการแถลงข่าวงานวิ่งการกุศล “แพน 10K แชริตี้ รัน 2026” PAN 10K Charity Run ครั้งที่ 25 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2569 ณ เกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภายในงานมี นายสมมาต ขุนเศษฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน), นางสาวจินตนา จีระชีวิน ปลัดอำเภอเมืองศรีราชา, นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และ นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รอง ผอ.รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมด้วย “เต๋า” สมชาย เข็มกลัด นักร้องนักแสดง ร่วมแถลงข่าว
นายสมมาต ขุนเศษฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จุดประสงค์ในการจัดงานวิ่งครั้งนี้ รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงพยาบาลในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มี 2 ระยะคือ ฟันรัน ระยะ 5 กิโลเมตร บัตรราคา 550 บาท, มินิมาราธอน ระยะ 10 กิโลเมตร บัตรราคา 650 บาท และบัตร VIP มูลค่า 2,000 บาท แบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่มรุ่นอายุ แยกชาย/หญิง มีรางวัลอันดับที่ 1-5 รวมถ้วยรางวัลทั้งหมดมากถึง 144 ถ้วย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุได้มาออกกำลังกายร่วมกัน และยังได้ร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 5,000 คน นอกจากนั้น “เต๋า” สมชาย เข็มกลัด จะร่วมวิ่งในปีนี้ด้วย