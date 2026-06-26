ไดกิ้น จัดคลินิกฟุตบอลที่สงขลา ยกระดับทักษะลูกหนังและสร้างแรงบันดาลใจสู่เยาวชนไทยในภาคใต้

“ไดกิ้น” จัดกิจกรรม ฟุตบอลคลินิค "Daikin Kids Football Fest” ครั้งที่ 6" ณ จังหวัดสงขลา มุ่งยกระดับทักษะลูกหนังและสร้างแรงบันดาลใจสู่เยาวชนไทยในภาคใต้
สงขลา, 20 มิถุนายน 2569 – ไดกิ้น ผู้นำระดับโลกด้านระบบปรับอากาศ ร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยที่รักในกีฬาฟุตบอล จัดกิจกรรมฟุตบอลคลินิค “Daikin Kids Football Fest” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ณ สนามติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะด้านฟุตบอล และเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้เรียนรู้ ฝึกฝน และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก หัวหน้าผู้ฝึกสอน นักฟุตบอลทีมชาติไทย และในสนามแข่งขันจริง เพื่อผลักดันเยาวชนไทยสู่เส้นทางนักเตะอาชีพในอนาคต
โดยมีตัวแทนผู้บริหารไดกิ้น นาย ศุภชัย ชูเกียรติวัฒนากุล ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาด บริษัท สยามไดกิ้น เซลส์ จำกัด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย แอนโทนี่ ฮัดสัน ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนระดับใบอนุญาต (License) และ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย อย่าง มิก้า ชูนวลศรี รวมถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันชื่อดังอย่าง ศุภนันท์ บุรีรัตน์, อดิศร พรหมรักษ์ และ ศรวัสย์ โพธิ์สมัน มาร่วมถ่ายทอดทักษะฟุตบอลให้แก่เยาวชนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้อีกด้วย
นายศุภชัย ชูเกียรติวัฒนากุล กล่าวว่า กิจกรรมนี้เกิดจากแนวคิด Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ ของแบรนด์ไดกิ้น เพราะเราเชื่อว่า ‘อากาศที่ดี’ คือจุดเริ่มต้นของ ‘พลัง Blue Spirit’ ที่ไดกิ้นต้องการจะส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้สังคมไทย และด้วยบทบาทผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของทีมชาติไทย ไดกิ้นจึงไม่เพียงร่วมผลักดันฟุตบอลไทยในระดับทีมชาติเท่านั้น แต่ยังต้องการเป็นแรงผลักดันพัฒนาเสริมสร้างทักษะกีฬาฟุตบอลตั้งแต่ระดับรากฐาน การขยายโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศให้ได้มีประสบการณ์และแรงบันดาลที่ดีในเส้นทางฟุตบอล
โดยไดกิ้น และทีมงานผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ร่วมกันออกแบบและบูรณาการ เพื่อสร้างพัฒนาการด้านฟุตบอลที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งในและนอกสนาม ได้แก่:
ฐานฝึกทักษะฟุตบอลพื้นฐาน: การควบคุมบอล, การรับ-ส่งบอล, การเลี้ยงบอล, และการทำประตู
ศึกกระทบไหล่ทีมชาติ: ลงสนามแข่งกับพี่ ๆ นักฟุตบอลทีมชาติ
ฐานเสริมความรู้ด้านร่างกายและสุขภาพ: การให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการ และการดูแลรักษาร่างกาย
ฐานฝึกทักษะนักพากย์อาชีพ: การส่งเสริมศักยภาพเยาวชนที่มีความสนใจในด้านการบรรยายเกมการแข่งขัน
ฐานการเชียร์ฟุตบอล: การเรียนรู้วัฒนธรรมการเชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์และมีสปิริต
กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและเยาวชนอายุระหว่าง 8-12 ปี ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 200 คน บรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม ของเหล่าแข้งจิ๋วแดนใต้รวมถึงผู้ปกครอง และทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของ ไดกิ้นและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และยืนยันเดินหน้าสานต่อโครงการดี ๆ เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อพลัง "Blue Spirit" และยกระดับเยาวชนไทยทั่วประเทศสู่เส้นทางสายฟุตบอลอาชีพ และเป็นขุมกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน