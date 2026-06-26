"ออสเตรเลีย-ปารากวัย" เจ๊า 0-0 กอดคอเข้ารอบ 32 ทีมบอลโลก

ออสเตรเลีย เสมอ ปารากวัย 0-0 ที่สนามซาน ฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย สเตเดียม วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน ตามเวลาไทย กอดคอเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026
ตามสถานการณ์ก่อนคิกออฟ สหรัฐอเมริกา การันตีแชมป์กลุ่ม D และ ตุรกี ตกรอบแรกเรียบร้อยแล้ว ทำให้ "เดอะ ซ็อคเกอรูส์" ต้องการแค่ผลเสมอ เพื่อจบอันดับ 2 ของสาย ขณะที่ ปารากวัย รู้ว่า 4 แต้มน่าจะเพียงพอเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยโควตาอันดับ 3 ดีสุด
ผลเสมอ 0-0 ทำให้ ออสเตรเลีย จะดวลกับทีมอันดับ 2 ของรอบแบ่งกลุ่มอื่นๆ อาทิ อียิปต์, อิหร่าน และ เบลเยียม วันที่ 3 ก.ค. ขณะที่ ปารากวัย อาจชนแชมป์กลุ่ม E เยอรมนี หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
ผลอีกคู่หนึ่ง ตุรกี ทิ้งทวนรอบแบ่งกลุ่ม เอาชนะ สหรัฐอเมริกา หวุดหวิด 3-2 ด้วยประตูชัยทดเจ็บของ เคอาน เอย์ฮาน ที่สนามโซไฟ สเตเดียม รัฐแคลิฟอร์เนีย
เมาริซิโอ โปเชตติโน กุนซือ สหรัฐฯ ปรับผู้เล่นตัวจริง 9 คน และส่ง คริสเตียน พูลิซิช กัปตันทีม ลงสนามนาที 58 เคาะสนิม หลังบาดเจ็บน่องตั้งแต่ครึ่งแรกของนัดเปิดสนาม
ออสตัน ทรัสตี ยิงประตูให้ สหรัฐอเมริกา ขึ้นนำ 1-0 นาที 3 และ เซบาสเตียน เบอร์ฮัลเตอร์ ตามตีเสมอ 2-2 นาที 49 ขณะที่ ตุรกี ตามตีเสมอจาก อาร์ดา กูแลร์ นาที 10 และ บาริส ยิลมาซ ยิงแซงนำ 2-1 นาที 31