"ญี่ปุ่น" ปะทะ "บราซิล" รอบ 32 ทีม "เยอรมนี" พ่ายพลิกล็อก

สวีเดน ตามตีเสมอ ญี่ปุ่น 1-1 ด้วยประตูสุดสวยของ แอนโธนี อีแลงกา กองหน้าจาก นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่สนามดัลลัส สเตเดียม วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน ตามเวลาไทย กอดคอกันเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026
ทีมของ เกรแฮม พ็อตเตอร์ มี 4 แต้ม จาก 3 นัด อยู่อันดับ 3 ของกลุ่ม F เพียงพอสำหรับเข้ารอบน็อกเอาท์ รอพบ ฝรั่งเศส หรือ นอร์เวย์ หรือ เยอรมนี หรือ สวิตเซอร์แลนด์
ขณะที่ ญี่ปุ่น จยอันดับ 2 ของสาย ตามหลัง เนเธอร์แลนด์ส ซึ่งเอาชนะ ตูนิเซีย 3-1 เจอศึกหนักปะทะ บราซิล แชมป์โลก 5 สมัย รอบ 32 ทีมสุดท้าย
มาเอดะ ไดเซน กองหน้า เซลติก ยิงประตูขึ้นนำนาที 56 หลัง ริตสึ โดอัน ทำชิ่งกับ อายาเสะ อูเอดะ แล้วแทงทะลุช่องให้ตัวจบสกอร์ แต่ดีใจอยู่ 6 นาที แอนโธนี อีแลงกา ได้บอลทางกราบขวา ล็อกแล้วปั่นด้วยซ้ายเสียบเสาไกลสุดสวย
ผลการแข่งขันกลุ่ม E เอกวาดอร์ เข้ารอบ 32 ทีมสุดท้าย แบบเหลือเชื่อ โดยเอาชนะ เยอรมนี 2-1 ที่เมืองนิว เจอร์ซีย์ มีสิทธิ์ดวลกับ อังกฤษ ขวัญใจมหาชน
เอกวาดอร์ ยิงประตูไม่ได้ตลอด 2 เกมแรกรอบแบ่งกลุ่ม เสมอ คูราเซา 0-0 และแพ้ ไอวอรี โคสต์ แต่ปล่อยของหลังฉวยโอกาส เยอรมนี เล่นกันย่ำแย่ หลังการันตีแชมป์กลุ่ม E เรียบร้อยแล้ว
แชมป์โลก 4 สมัย เริ่มต้นดีกว่าขึ้นนำ 1-0 แค่ 2 นาที จากลูกทุ่มด้านซ้าย ฟลอเรียน เวียร์ตซ ดีดให้ ลีรอย ซาเน ยิงด้วยซ้ายข้างถนัดแบบไม่จบ อย่างไรก็ตาม เอกวาดอร์ ตอบโต้ทันควัน นาที 9 เฟลิกซ์ เอ็นเมชา จับบอลยาว เสียให้ นิลสัน อังกูโล กดลูกเรียดด้วยขวานอกเขตผ่านมือ มานูเอล นอยเออร์ นายทวาร
เอกวาดอร์ ยังคงเดินเข้าหาครึ่งหลัง และได้รางวัลตอบแทนความพยายามนาที 77 เควิน โรดริเกวซ โหม่งลูกเตะมุมฝั่งซ้าย บอลตกใส่ กอนซาโล ปลาตา ดีดตัดหน้า นอยเออร์ แซงนำ 2-1
เอกวาดอร์ เก็บเพิ่มเป็น 4 แต้ม จาก 3 นัด อยู่อันดับ 3 ของกลุ่ม ขณะที่ เยอรมนี มี 6 แต้มเท่าเดิม จาก 3 นัด
ด้าน ไอวอรี โคสต์ สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรก หลังตกรอบแบ่งกลุ่ม 3 ครั้งล่าสุด เอาชนะ คูราเซา 2-0 ด้วยประตูของ นิโคลัส เปเป้ นาที 7 กับ 64 เก็บเพิ่มเป็น 6 แต้ม เท่ากับ เยอรมนี แต่แพ้เฮด-ทู-เฮด