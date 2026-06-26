กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหนุนการแข่งขันกีฬาเปตองโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง

นายสุพจน์ บารมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาทักษะทางการกีฬา และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันกีฬาเปตอง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ชาย/หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง, รุ่นประชาชน ชาย/หญิง
ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาเปตองมาตรฐาน จำนวน 3 สนาม พร้อมอุปกรณ์การแข่งขันครบชุด เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียนและชุมชน
นายสุพจน์ บารมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง กล่าวว่า “ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาเปตองมาตรฐาน จำนวน 3 สนาม พร้อมอุปกรณ์การแข่งขันครบชุดแก่โรงเรียน
“ในโอกาสนี้โรงเรียนได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม และการก่อสร้างสนามทั้ง 3 สนามได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ โดยสนามกีฬาแห่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ ในนามของคณะครู นักเรียน และชุมชนโรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการอันเป็นประโยชน์นี้ และขอยืนยันว่าจะใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาและอุปกรณ์ที่ได้รับอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเยาวชนและชุมชนต่อไป”