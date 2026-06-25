“ศิววงศ์” ดีสุดรอบพรีควอลิฟาย ลุยต่อรอบคัดเลือกศึกควีนส์คัพฯ

ศิววงศ์ อัคราวรรธน์ นักกอล์ฟสมัครเล่นวัย 19 ปี หวด 4 อันเดอร์พาร์ 67 คว้าอันดับหนึ่งในการแข่งขันรอบพรีควอลิฟาย ศึกกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานรายการ "ควีนส์คัพ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 2026" ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีนักกอล์ฟให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 111 คน และได้ 30 คนผ่านเข้าไปเล่นรอบมันเดย์ควอลิฟายต่อไป
สำหรับนักกอล์ฟทั้ง 30 คนที่ผ่านรอบพรีควอลิฟาย จะต้องลงแข่งขันรอบคัดเลือก (มันเดย์ควอลิฟาย) ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายนนี้ โดยจะมีนักกอล์ฟรวม 144 คนร่วมแข่งขันที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ เพื่อชิง 30 สิทธิ์สุดท้ายเข้าสู่รอบทัวร์นาเมนต์ ชิงเงินรางวัลให้ช่วงชิงรวม 15 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้ โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 2.1 ล้านบาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี