“สเตฟาน” อารมณ์ดีจัด เต้นยักไหล่ฉลองแอฟริกาใต้เข้า 32 ทีม หลังทุบเกาหลีใต้ในบอลโลก 2026

สเตฟาน ซาลาโมเน่ อินฟลูเอ็นเซอร์ฟุตบอลคนดัง ยิ้มอารมณ์ดีไม่หยุด จัดสเต็ปเต้นยักไหล่ลีลาสุดยียวน ฉลองแอฟริกาใต้เฉือนเกาหลีใต้ 1-0 เข้ารอบ 32 ทีม ศึกฟุตบอลโลก 2026 ได้สำเร็จ ด้านเกาหลีใต้ที่พ่ายเกมนี้ลุ้น โอกาสตกรอบแรกฟุตบอลโลกหนนี้มีสูง หลังมีเพียง 3 คะแนน จบอันดับ 3 ของกลุ่ม โอกาสลุ้นเป็น อันดับ 3 ทีมที่ดีที่สุด 8 จาก 12 ทีม ที่จะเข้ารอบ 32 ทีมนั้น มีไม่มาก
ทั้งนี้เป็นที่รู้กันในกลุ่มแฟนบอลว่า อดีตพระเอกดัง อย่าง “สเตฟาน” ไม่ปลื้มและเกลียดเกาหลีใต้มาก หลังเคยมีประสบการณ์สุดย่ำแย่ที่เคยเผชิญมากับตัวเองกับตัวเองโดยตรง อย่างการโดนคนเกาหลีใต้ ถุยน้ำลายใส่ต่อหน้า ระหว่างเดินทางไปเที่ยวที่เกาหลี แถมยังเคยโดนโกงเงินและเจอพฤติกรรมแย่ๆไร้น้ำใจของคนเกาหลีอีกหลายครั้ง
เจ้าตัวที่จริงจังกับเรื่องกีฬามาก โดยเฉพาะฟุตบอล ยังเคยเผยด้วยว่า ยอมรับไม่ได้กับประวัติศาสตร์การโกงของเกาหลีใต้ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลก โดยเฉพาะ ฟุตบอลโลกปี 2002 ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมและเข้าไปคว้าอันดับที่ 4 ของการแข่งขันได้อย่างเหลือเชื่อ อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้เกลียดทุกอย่างที่เป็นเกาหลีใต้ เพราะตนเองก็ยังชื่นชอบอาหารเกาหลี รวมถึงชื่นชมและชื่นชอบแบรนด์เทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้าของเกาหลีใต้หลายแบรนด์