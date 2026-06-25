แข้งอาร์เจนตินาประกาศตามหาลูก-เมีย หลังตึกถล่มจากแผ่นดินไหวใหญ่ที่เวเนซุเอลา

ลูกัส เตรโฮ นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาวัย 38 ปี ออกมาวอนขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดีย หลังไม่สามารถติดต่อภรรยาและลูกทั้ง 2 คนได้ ภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 ริกเตอร์ ในเวเนซุเอลา จนทำให้อาคารที่ครอบครัวอาศัย ในย่านปลายากรานเด เมืองลา กวาอิรา พังถล่มลงมา
เวลานี้เจ้าตัวอยู่กับต้นสังกัด ในกรุงการากัส ของเวเนซุเอลา เพื่อเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลถ้วยท้องถิ่น ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมข้อมูลของภรรยาและลูก เพื่อขอให้ประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสหากพบเห็น
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้ผู้คนจำนวนมาก โดยล่าสุดทางการเวเนซุเอลาประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังแผ่นดินไหวคร่าชีวิตผู้คนและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ท่ามกลางภารกิจค้นหาและกู้ภัยที่ยังคงดำเนินต่อเนื่อง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าผู้เสียชีวิตจะมีมากกว่า 10,000 - 100,000 ราย