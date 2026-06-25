"บัว-กมลวรรณ" นักหวดดาวรุ่งระทึกขวัญเผชิญแผ่นดินไหว 6.9 ริกเตอร์ที่ญี่ปุ่น

เกือบกลายเป็นทริปเขย่าขวัญแดนปลาดิบ เมื่อ "น้องบัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักเทนนิสดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทย ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ระทึกขวัญร่วมกับครอบครัว หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 6.9 ริกเตอร์ สั่นสะเทือนในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา
"น้องบัว" ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปลุยศึกเทนนิสอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่น ได้แชร์คลิปวิดีโอนาทีชีวิตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่า ”ในเช้านี้ ครั้งแรกในชีวิต รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน เราอยู่อพาร์ทเม้นท์ชั้น 11 รู้สึกตื่นเต้นหน่อยๆ“
โพสต์ดังกล่าวทำเอาบรรดาพี่ๆเพื่อนๆในวงการกีฬาและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใยกันอย่างล้นหลาม หลังรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากตึกสูง
อย่างไรก็ตาม นักหวดสาวไทยได้ตอบคอมเมนต์ผ่านเฟซบุ๊ค เพื่อคลายความกังวลของทุกคนแล้ว โดยยืนยันว่า ตอนนี้ตนเองและครอบครัวปลอดภัยดี เนื่องจากอพาร์ทเม้นท์และสนามแข่งขันตั้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางความรุนแรงค่อนข้างมาก ทำให้รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น