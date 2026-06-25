"แซนดี้" ดวลเดือดสนามสตรีทระดับตำนาน หวังทวงแชมป์ GT3 "บางแสน กรังด์ปรีซ์"

แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักแข่ง สายเลือดไทย ดีกรีแชมป์รุ่น Super Car GT3 ถึง 3 สมัย (ปี 2562, 2563 และ 2565) เตรียมพร้อมลงแข่งขันศึกความเร็วที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยรอคอยมากที่สุดแห่งปี กับศึกบางแสน กรังด์ปรีซ์ 2569 ระหว่างวันที่ 3–5 กรกฎาคม 2569 ในรุ่นใหญ่สุดของรายการ รุ่น Super Car GT3 ประกบคู่กับทีมเมทชาวมาดากัสการ์ เอียโร่ ราซานาโกโต้ (Iaro Razanokoto) ดีกรีแชมป์รุ่น Super Car GT4 ปี 2566 ในรถหมายเลข 888 Audi R8 LMS Evo II สังกัดทีม บี-ควิก แอบโซลูต เรซซิ่ง (B-Quik Absolute Racing)
การกลับมาสู่ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสนามที่ท้าทายที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นสนามที่แซนดี้เคยคว้าแชมป์มาแล้วหลายครั้งตลอดเส้นทางนักแข่งอาชีพ แซนดี้ตั้งเป้าหมายที่จะกลับมาครองแชมป์สนามบางแสนอีกครั้ง
แซนดี้ กล่าวว่า “ สนามบางแสนเป็นสนามที่พิเศษสำหรับผมเสมอ ที่นี่เต็มไปด้วยความทรงจำและความสำเร็จมากมายตลอดเส้นทางอาชีพนักแข่งของผม และเป็นสนามที่ผมเฝ้ารอที่จะได้กลับมาลงแข่งขันทุกครั้ง บรรยากาศจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่เชียร์กันอย่างหนาแน่นตลอดสองข้างทาง ทำให้การแข่งขันมีพลังและความเร้าใจเป็นพิเศษ ในการแข่งบนสนามแคบมีเพียงกำแพงกั้นอยู่ห่างจากรถเพียงไม่กี่เซนติเมตร ก็ถือเป็นความท้าทายที่แตกต่างจากสนามทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ทุกโค้งต้องอาศัยทั้งความมั่นใจ สมาธิ และความแม่นยำในระดับสูง ซึ่งนั่นคือเสน่ห์ของสนามบางแสนที่ทำให้ผมหลงใหลและอยากกลับมาลงแข่งทุกปี “
แม้จะมีเป้าหมายหลักในการต่อสู้เพื่อลุ้นแชมป์ แต่แซนดี้ยังให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับทีม โดยพร้อมใช้ประสบการณ์จากเวทีระดับนานาชาติช่วยสนับสนุนและผลักดันทีมเมทให้สามารถยกระดับผลงาน และสร้างความมั่นใจในการแข่งขันรถ GT3 ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งฤดูกาลแข่งขันอีกด้วย
แซนดี้ กล่าวว่า “ ผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเอียโร่อีกครั้ง เขาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีในสนามแรก และผมจะช่วยเขาอย่างเต็มที่เพื่อให้พัฒนาต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์การแข่งขัน หวังว่าเราจะสามารถสร้างผลงานที่แข็งแกร่งให้กับทีม และต่อสู้เพื่อลุ้นอันดับสูงสุดได้ ”
ศึก บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2026 จะเป็นการแข่งขันสนามที่ 2 ของฤดูกาล โดยคาดว่าจะมีแฟนมอเตอร์สปอร์ตหลายแสนคนหลั่งไหลสู่ชายหาดบางแสน เพื่อร่วมชมหนึ่งในรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบบนสตรีทเซอร์กิตที่ยิ่งใหญ่และได้รับความนิยมมากที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถติดตามเชียร์แซนดี้และทีมเมทระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ณ สนามบางแสน สตรีทเซอร์กิต จ.ชลบุรี
ตารางการแข่งขัน ปี 2569
สนามที่ 1 : 21-24 พฤษภาคม สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
สนามที่ 2 : 1-5 กรกฎาคม บางแสน อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.ชลบุรี
สนามที่ 3 : 21-23 สิงหาคม สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
สนามที่ 4 : 18-20 กันยายน สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
สนามที่ 5 : 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์