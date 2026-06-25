“โชติรินทร์” ตัดเชือกเดี่ยว-ชิงคู่ "ริว-ธรรม์" ลุ้นแชมป์ชายคู่หวดไอทีเอฟจูเนียร์

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ "ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ เจ60 (1)" ที่สนามเทนนิส เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 นักเทนนิสไทยคว้าชัยได้ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่
"น้องเบียร์" โชติรินทร์ แก้วก่า ดาวรุ่งไทย มือวาง 4 และมือ 513 เยาวชนโลก ลงแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับคู่ต่อสู้ที่เล่นได้ดีอย่าง มิซากิ ยามากิชิ จากญี่ปุ่น มือวาง 11 และมือ 987 เยาวชนโลก ชนิดที่ต้องดวลเซตสามเพื่อตัดสิน และเป็น โชติรินทร์ ที่พยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเอง จนกระทั่งแซงเอาชนะไป 2-1 เซต 6-0, 3-6 และ 6-1 ลอยลำเข้าไปแข่งรอบรองชนะเลิศกับ เซียว ซือหยุน จากจีน มือวาง 6 และมือ 534 เยาวชนโลก
นอกจากนี้ โชติรินทร์ ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ หลังจากควงแขน เซียว ซือหยุน ลงแข่งในฐานะคู่มือวาง 2 ของรายการ และเอาชนะ มิชกา ซินแคลร์ โกเอนาดี จากอินโดนีเซีย กับ มิซากิ ยามากิชิ จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่มือวาง 4 ในรอบรองชนะเลิศ 2-0 เซต 6-4, 6-1
ทางด้าน "จูเนียร์" วีรวิชญ์ กำพุฒ มือ 2771 เยาวชนโลก ยังแรงไม่หยุดในประเภทชายเดี่ยว หลังจากผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือก และล่าสุด หวดรอบก่อนรองชนะเลิศ เอาชนะ เลียม ยุน จากนิวซีแลนด์ มือวาง 7 และมือ 543 เยาวชนโลก ได้ 2 เซตรวด 6-4, 6-3 ฉลุยตัดเชือกกับ ยูตะ อามาโนะ จากญี่ปุ่น มือวาง 3 และมือ 496 เยาวชนโลก
ขณะที่ ริว โกฏิกุล กับ ธรรม์ พันธราธร ซึ่งเป็นคู่มือวาง 3 ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายคู่ หลังจากตัดเชือกชนะ วีรวิชญ์ กำพุฒ กับ ตรัย ศรีเสน ด้วยสกอร์ 7-6(4), 7-5
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ปวีณอร นวลศรี (15) แพ้ เซียว ซือหยุน (6-จีน) 1-6, 6-2 และ 2-6, คิม โซฮยอน (1-เกาหลีใต้) ชนะ นานาโย วาดะ (7-ญี่ปุ่น) 6-0, 6-4, มิชกา ซินแคลร์ โกเอนาดี (3-อินโดนีเซีย) ชนะ คาเอะ อาซูมะ (12-ญี่ปุ่น) 6-1, 7-5
ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ริว โกฏิกุล (วาง 10) แพ้ ไดสุเกะ ฮาชิโมโตะ (4-ญี่ปุ่น) 1-6, 0-6, ยูตะ อามาโนะ (3-ญี่ปุ่น) ชนะ ชุน มุเนโตะ (ญี่ปุ่น) 7-6(4), 6-7(5-7) และ 6-4, โทโมกิ ฟูจิวาระ (5-ญี่ปุ่น) ชนะ หวง เจี้ยน (2-จีน) 6-3, 6-4
ประเภทชายคู่ รอบรองชนะเลิศ ธรรมะ โคศิริ-พัชรพล หลีกุล แพ้ ยูตะ อามาโนะ-โทโมกิ ฟูจิวาระ (2 ญี่ปุ่น) 2-6, 4-6, ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะเลิศ คิม โซฮยอน-เรอิ มิยาโมโตะ (1 เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น) ชนะ คาเอะ อาซูมะ-นานาโยะ วาดะ (5 ญี่ปุ่น) 4-6, 7-6(5) และซูเปอร์ไทเบรก 10-5