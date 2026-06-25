คนกีฬาร่วมอวยพร “บิ๊กแนต” ฉลอง 70 ปีอบอุ่น ของขวัญอยากเห็นกีฬาไทยก้าวสู่สากล

“บิ๊กแนต” ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ จัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ 70 ปี อย่างอบอุ่น คนในวงการกีฬาหลั่งไหลอวยพรกันเป็นจำนวนมาก ตอกย้ำเจตนารมณ์ยอมเหนื่อยเพื่อพัฒนากีฬาที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอย่างเต็มที่
เมื่อ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่คุ้มขุนพล ในซอยอ่อนนุช 44 (หมูบ้านวรบูลย์) นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยครอบครัว “ศิริวัฒน์” จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 70 ปี ให้กับตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน
พร้อมกันนี้ยังมีผู้บริหารในวงการกีฬา อาทิ นายธรรมนูญ หวั่งหลี ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายยุธยา จีนหีด ผู้อำนวยการฝายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้ง นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมกีฬายูยิตสู, นายกสมาคมกีฬายิงธนู, นายกสมาคมกีฬาเรือพาย, นายกสมาคมกีฬาตะกร้อ, นายกสมาคมกีฬาฟันดาบ , นายกสมาคมกีฬาเน็ตบอล ผู้แทน “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น นอกจากร่วมอวยพรวันเกิดแล้ว นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ได้ขอบคุณผู้ที่ให้เกียรติร่วมงานกันทุกคน นอกจากนี้ยังได้ กล่าวย้ำด้วยว่า ของขวัญวันเกิดไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ร่วมด้วยช่วยกัน มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนากีฬาที่ตนเองได้รับผิดชอบให้เดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ อยากเห็นกีฬาไทยพัฒนาสู่สากล ในส่วนของตัวเองปีนี้ถึงแม้อายุจะ 70 ปี แต่ร่างกายยังแข็งแรง ยังสามารถทำงานเพื่อสังคมวงการกีฬาอย่างเต็มที่ ยอมเหนื่อย ยอมสละทรัพย์ส่วนตัว ขอย้ำว่า ขออุทิศตนเพื่อวงการกีฬา โดยความสุขของตนเองคือการได้ทำงานเพื่อส่วนรวม ช่วยแก้ปัญหาให้ทุกฝ่าย อยากเห็นทุกสมาคมฯ ร่วมด้วยช่วยกันทำงานเพื่อวงการกีฬา โดยเฉพาะงานที่รับผิดชอบในฐานะรองประธานโอลิมปิก และ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย , นายกสมาคมกีฬาฟลอร์บอลแห่งประเทศไทย และ CEO ซีเกมส์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกสมาคมกีฬาของประเทศไทย ให้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน