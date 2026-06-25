"แหลม" ชั่งผ่าน 118 ปอนด์ พร้อมเปิดศึก “เอกตะวัน“ หวังพิสูจน์ผลงานกลับไปชิงเข็มขัดโลก

"เจ้าแหลม" ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น อดีตแชมป์โลก 2 สมัย ของสภามวยโลก (WBC)ขึ้นชั่งตามพิกัด 118 ปอนด์พร้อมเปิดศึกกับ เอกตะวัน ศิษย์ชาญสิงห์ โดยทาง "เสี่ยฮุย"สุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ เผยงวดนี้ “ศรีสะเกษ” มีความตั้งใจมากกว่าเดิมเนื่องจากเป็นรถด่วนเที่ยวสุดท้ายที่จะต้องทำผลงานให้ดีเพื่อกลับมาทวงบัลลังก์โลกให้ได้ เชิญแฟนมวยร่วมกันพิสูจน์ผลงานในครั้งนี้
การแข่งขันมวยสากลศึก nakornloung road to the world champions ที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดี้ยม ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนนี้ ถ่ายทอดสดทางช่อง 8 เวลา 17.00 นเป็นต้นไป โดยเมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา "เสี่ยฮุย"สุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ โปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันได้จัดให้มีการชั่งน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะคู่ไฮไลท์ "เจ้าแหลม" ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น อดีตแชมป์โลก 2 สมัยของสภามวยโลก (WBC) ซึ่งตามล่าแชมป์โลกสมัยที่ 3 อยู่ จะพบกับ สุขเกษม พลพิทักษ์ ในพิกัด 118 ปอนด์ แต่ สุขเกษม ตรวจเช็คร่างกายไม่ผ่าน โดยนายแพทย์จิรศักดิ์ บุปผาชาติ ที่ว่าสุขเกษมมีการป่วยจึงมีการปรับเอา เอกตะวัน ศิษย์ชาญสิงห์ มาชกแทนเนื่องจากมีความพร้อมมากกว่าและมีโปรแกรมที่จะไปชกออสเตรเลียในเร็วๆนี้ รับรองสนุกแน่นอน ซึ่งผลการชั่งน้ำหนักปรากฏว่า ทั้งคู่ชั่งได้เท่าพิกัด 118 ปอนด์
"เสี่ยฮุย" ได้เปิดใจหลังจากเจ้าแหลมชั่งน้ำหนักตัวเรียบร้อย ไฟท์นี้แหลมกลับมามีความตั้งใจดีขึ้นเยอะซ้อมต่อเนื่อง เดิมทีไม่เคยดูแลตัวเองดีขนาดนี้ เรียกว่าอยู่ติดค่ายมีความตั้งใจสูงที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขายังมีความสามารถที่จะกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้ง
"ไฟท์นี้ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าศรีสะเกษจะกลับมาได้หรือไม่ซึ่งเขารู้ตัวเองว่าถ้าพลาดครั้งนี้คงจะยากแล้ว เปรียบเสมือนรถด่วนเที่ยวสุดท้ายจะต้องทำให้ดีที่สุด ผมพร้อมที่จะลงทุนถ้าหาก ศรีสะเกษ มีฟอร์มการชกที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยขอให้แฟนมวยมาร่วมกันเป็นสักขีพยานว่ากลับมาภาคนี้จะเป็นอย่างไร ดูมีเป้าหมายอยู่ที่แชมป์โลกรุ่น 118 ปอนด์ทุกสถาบันถ้ามีโอกาสขึ้นชิงเราเอาแน่" เสี่ยฮุย ยัน
สำหรับคู่มวยในรายการเป็นมวยไทย 3 ยก มีดังนี้ อัสรี่ สก.เอกวิน พบ เก้าพยัคฆ์ รร.ราชวินิตบางแก้ว พิกัด 57 กก., หยกขาว วันของโอม พบ โอมาเบค แฟมิลีมวยไทย (อุซเบกิสถาน) พิกัด 61กก., เพชรสาละวิน พานทองยิม (เมียนมาร์) พบ แสนดี หนุ่มพระประแดง (ฝรั่งเศส) พิกัด 63กก., ปูนปั้น สก.เอกวิน พบ ออกศึก เจ๊ยุ้ยดาบแกลบ พิกัด 46กก.
สำหรับรายการนี้ เปิดให้แฟนมวยเข้าชมฟรี โดยเวทีมวยอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ หรือถ้าแฟนมวยจะมารถไฟฟ้าให้มาทางเส้นรถไฟฟ้าสีม่วง ลงสถานีนนทบุรี 1 ก็สามารถเข้าชมได้เช่นกัน