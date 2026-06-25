มวยรากหญ้าดวลเดือดที่บุรีรัมย์ 5 รุ่นได้นักชกลุยรอบก่อนรองฯโซนภาคอีสานที่บึงกาฬ

การแข่งขันมวยไทยโครงการสืบสานมวยไทย จากลาดหญ้าสู่สากลซีซั่นที่ 4 ที่เวทีมวยชั่วคราว สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลนครบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติ จากนายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด ซึ่งก่อนหน้าการแข่งขัน นายสมปอง จันทรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 ได้กล่าวรายงาน ซึ่งในครั้งนี้มีนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยร่วมชมการแข่งขันด้วย
สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นรอบ 16 คนสุดท้ายโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อที่จะหาผู้ชนะเข้ารอบ 8 คนไปทำการแข่งขันที่จ.บึงกาฬ ในวันที่ 9 กรกฎาคมต่อไป ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
รุ่น 112 ปอนด์หญิง รอบ 16 คน น้ำเพชรเกียรติเมืองปรางค์ (ศรีสะเกษ) ชนะคะแนน เพชรปลายฟ้า ศิษย์เซียนเอิ้บ (ร้อยเอ็ด)
รุ่น 115 ปอนด์ชาย รอบ 16 คน มงคลเพชร ศิษย์หม้อน้ำ (ศรีสะเกษ) ชนะคะแนน ข้าวนอกนา RM racing Gym (ร้อยเอ็ด), ลมเหนือ พยัคฆ์ภูหลวง (เลย) ชนะคะแนน กองปราบ ลูกพิชิต(สุรินทร์)
รุ่น 118 ปอนด์ชาย รอบ 16 คน เตี้ย วินอุบล (อุบลราชธานี) ชนะผ่าน เสือดำ ลูกใต้ชล (บุรีรัมย์) , มนต์นรก แจ็คกี้ยิมส์ (สกลนคร) ชนะคะแนน ทองแท้ ครูโบ้มวยไทย (ขอนแก่น), เพชรกาฬสินธุ์ ต.หมอศรี (กาฬสินธุ์) ชนะคะแนน ยิ้มสยาม ศิษย์สนธยา (ศรีสะเกษ), โตโต้ เกียรติธนภัทร (นครพนม) แพ้น็อก เหนือเพชร มวยไทยเจ้าลำโขง (อำนาจเจริญ)ยกแรก
รุ่น 126 ปอนด์ชายรอบ 16 คน มนต์รัก อ.ยุทธชัย(เลย) แพ้น็อก ก้องนำชัย ส.โสภณ (หนองคาย) ยกแรก, เชิดมงคล ศิษย์หม้อน้ำ(ศรีสะเกษ) ชนะน็อก ธารทอง ส.ทวีทรัพย์ (ขอนแก่น) ยก2, ฟ้าลิขิต ครูจุ๋มมวยไทย(อำนาจเจริญ) แพ้น็อก ขุนเดช เพชรแสงทอง (ยโสธร) ยกแรก
รุ่น 135 ปอนด์ชาย รอบ 16 คน หนุ่มอุบล สันติอุบล (อุบลราชธานี) ชนะน็อก ซุปเปอร์อาร์ม ศิษย์ผู้ใหญ่แนน (ศรีสะเกษ) ยก2 , เพชรพนมไพร พ.พนมไพรยิมส์ (ร้อยเอ็ด) ชนะน็อก โจเดิ้น ดาบหมูเขาน้อย 35 (ชัยภูมิ) ยกแรก, มงคลชัย โรงเรียนกีฬาอบจสกลนคร (สกลนคร) แพ้คะแนน เขี้ยวพระจันทร์ นภัคมวยไทยยิม (นครราชสีมา)