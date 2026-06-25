"แอฟริกาใต้" ลิ่วน็อกเอาท์ครั้งแรก "เกาหลีใต้" แพ้ 0-1 ลุ้นอันดับ 3 ดีสุด

แอฟริกาใต้ สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบน็อกเอาท์ ฟุตบอลโลก 2026 ครั้งแรก หลังเอาชนะ เกาหลีใต้ แบบพลิกล็อก 1-0 ที่เมืองมอนเทอร์เรย์ ประเทศเม็กซิโก วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน ตามเวลาไทย
3 คะแนนเต็ม ส่งผลให้ แอฟริกาใต้ จบอันดับ 2 ของสาย A มี 4 แต้ม จาก 3 นัด ตามหลัง เม็กซิโก (9 แต้ม จาก 3 นัด) และ เกาหลีใต้ (3 แต้ม จาก 3 นัด) ต้องลุ้นโควตาทีมอันดับ 3 ดีสุด 8 จาก 12 กลุ่ม
โดยการประกบคู่รอบ 32 ทีมสุดท้าย แอฟริกาใต้ พบ แคนาดา ที่มหานคร ลอส แองเจลิส วันที่ 28 มิ.ย.
รูปเกมแทบไม่มีความน่าตื่นเต้น โดย แอฟริกาใต้ เน้นตั้งรับแน่นหนา แล้วรอโต้กลับ ขณะที่ เกาหลีใต้ ขาดความเฉียบคมตรงพื้นที่สุดท้าย
กระทั่งนาที 63 ธาเปโล มาเซโก ยิงประตูชัยให้ แอฟริกาใต้ โดยแต่งบอลเข้าเหลี่ยมเท้าซ้าย แล้วยิงยัดเสาแรก
แอฟริกาใต้ ไม่เคยผ่านคัดเลือกก่อนได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพปี 2010 จบอันดับ 3 รอบแบ่งกลุ่มมาทุกครั้งที่เข้าร่วม ปี 1998 และ 2002
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่ง ที่เม็กซิโก ซิตี สเตเดียม เม็กซิโก เจ้าภาพร่วม รักษาสถิติชนะ 100 เปอร์เซ็นต์ รอบแบ่งกลุ่ม ต้อน เชเคีย ขาดลอย 3-0 ด้วยประตูของ มาเตโอ ชาเวซ (55), ฮูเลียน ควิโญเนส (61) และ อัลวาโร ฟิดัลโก (90+4)