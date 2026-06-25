"วินิซิอุส" เหมา 2 ประตู "บราซิล" คว้าแชมป์กลุ่ม C

บราซิล จบอันดับ 1 ของกลุ่ม C หลังเอาชนะ สก็อตแลนด์ ขาดลอย 3-0 ศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่สนามไมอามี สเตเดียม วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน ตามเวลาไทย
ทีมของ สตีฟ คลาร์ก ต้องการอย่างน้อย 1 แต้ม เพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์ แต่เริ่มเกม 7 นาที สก็อตต์ แม็คเคนนา กองหลังที่ลงเล่นตัวจริงนัดแรก ออกบอลช้าจนถูก รายาน แย่งจากเท้า วินิซิอุส จูเนียร์ ยิงง่ายๆ ตามหลัง 0-1
แชมป์โลก 5 สมัย หนีไปเป็น 2-0 นาที 45+3 แนวรับ สก็อตแลนด์ ไม่ยอมเคลียร์บอลพ้นอันตราย บรูโน กีมาเรส ตักมาเสาสองให้ วินิซิอุส จูเนียร์ โหม่งจ่อๆ เริ่มครึ่งหลังนาที 60 บรูโน มิดฟิลด์จาก นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ใช้ไหล่เบียด เควิน แม็คลีน ล้มหน้่าคะมำ แล้วดีดให้ มาเธอุส คุนญา แปด้วยขวาตอกฝาโลง 3-0
จบเกม บราซิล เก็บเพิ่มเป็น 7 แต้ม จาก 3 นัด เข้ารอบน็อกเอาท์ ในฐานะแชมป์กลุ่ม ขณะที่ สก็อตแลนด์ มี 3 แต้ม จาก 3 นัด ผลต่างลูกได้-เสีย -3 ต้องลุ้นติดโควตาอันดับ 3 ดีสุด 8 ทีม
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งที่เมืองแอตแลนตา โมร็อคโก พลิกจากตามหลัง 2 ครั้ง เอาชนะ เฮติ อย่างดุเดือด 4-2 จบอันดับ 2 ของสาย โดยมี 7 แต้มเท่ากับ บราซิล แต่ผลต่างลูก-ได้เสียน้อยกว่า ส่วน เฮติ ไม่มีคะแนน
ผลการแข่งขันกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ จบอันดับ 1 ของสาย หลังเอาชนะ แคนาดา เจ้าภาพร่วม 2-1 โดย บรีล เอ็มโบโล กองหน้าความหวัง แอสซิสต์ 2 ประตู ให้ รูเบน วาร์กัส นาที 46 และ โยฮัน มานซามบี นาที 57 ขณะที่ แคนาดา จุดประกายความหวัง นาที 76 จาก พรอมิส เดวิด แต่ไล่ไม่ทัน
สวิสฯ เก็บเพิ่มเป็น 7 แต้ม จาก 3 นัด ขณะที่ แคนาดา มี 4 แต้ม อยู่อันดับ 2 ขณะที่ บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา เอาชนะ กาตาร์ 3-1 แต่ผลต่างลูกได้-เสียน้อยกว่า (เฮด-ทู-เฮด เสมอ 1-1) ต้องลุ้นติด 8 ทีมอันดับ 3 ดีสุด