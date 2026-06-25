เดือดกู้ศรัทธา บักโนว่า ดวล ขุนศึก มวยเพชรยินดี

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันมวยไทยนัดสำคัญศึกเพชรยินดี วันพฤหัสนบดีที่ 25 มิถุนายนนี้ ณ เวทีมวยราชดำเนิน ไฮไลต์อยู่ที่คู่เอกนำรายการ ซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันของสองยอดมวยฟอร์มสดที่ต้องการกู้ศรัทธาหลังสะดุดแพ้คะแนนมาพร้อมกันในไฟต์ล่าสุด
ทางด้านมุมแดง บักโนว่า บางแสนไฟท์คลับ ยอดมวยเข่าพันธุ์ดุวัย 20 ปีจากยโสธร พกสถิติผ่านศึกมามากกว่า 80 ไฟต์ ไฟต์นี้เตรียมเดินหน้าเปิดเกมชน ขนอาวุธเข่าล็อกรัดตีเหนียวแน่นและหมัดเสริมอันตราย หวังบดขยี้คู่ต่อสู้ด้วยธาตุทรหดและแรงปลายที่มั่นคง ขณะที่มุมน้ำเงิน ขุนศึก เพชรยินดีอะคาเดมี่ มวยขวาเจ้าถิ่นรูปร่างสูงยาวจากสุรินทร์ พร้อมใช้ความเปรียบเรื่องช่วงชกและอาวุธที่หลากหลาย ทั้งลูกเตะขาเจาะยาง หมัดชุด และศอกสับอันตราย รวมถึงทีเด็ดวงในที่มีลูกขวางหน้าดันแทงคอยสกัดกั้น คาดว่าเกมการชกจะทวีความดุเดือดตั้งแต่วินาทีแรก โดยบักโนว่าจะเดินหน้าท้าชนระยะประชิด ส่วนขุนศึกจะอาศัยจังหวะฝีมือดักทาง อยู่ที่ว่าฝั่งไหนจะทนทานแรงเสียดสีในระยะยาวได้ดีกว่ากัน ท่ามกลางกระแสเซียนมวยและบรรยากาศในเวทีที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในไฟต์นี้
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