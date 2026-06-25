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"มนัญชญา" ลุ้นคว้าชัยอีกรอบเดียว ซิวตั๋วเมนดรอว์หวดวิมเบิลดัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มนัญชญา สว่างแก้ว นักเทนนิสสาวไทย มืออันดับ 164 ของโลก ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ประเภทหญิงเดี่ยว ศึกแกรนด์สแลม "วิมเบิลดัน" ที่ประเทศอังกฤษ

ในการลงแข่งขันรอบคัดเลือก รอบสอง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.69 มนัญชญา พลิกสถานการณ์จากที่เสียเซตแรกกลับมาเอาชนะ แมรี่ สโตยาน่า มือ 131 โลกจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 25 ของรอบคัดเลือก 2-1 เซต 2-6, 6-4 และ 7-5

มนัญชญา ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสาม ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย พบกับ โอเซียน โดแด็ง มือ 473 โลกจากฝรั่งเศส หากคว้าชัยชนะได้ จะได้ตั๋วเข้าไปแข่งขันรอบเมนดรอว์วิมเบิลดันต่อไป

ภาพจาก : Wimbledon