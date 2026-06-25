พลิกหน้าโฉมหน้ากีฬาโลก ไอโอซีแจกเงินนักกีฬาโอลิมปิกทุกคน รายละ 3 แสนบาท ไม่ต้องมีเหรียญก็รับได้

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผยไอโอซี เตรียมจัดตั้งทุนสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกเพื่ออนาคต โดยนักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย มีสิทธิ์ยื่นขอเงินสนับสนุนคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 330,000 บาท วางกรอบวงเงินไว้ทั้งหมด 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,600,000,000 บาทต่อโอลิมปิกในแต่ละครั้ง เริ่มตั้งแต่โอลิมปิก ฤดูหนาว “มิลาน-คอร์ตินา 2026” เป็นต้นไป
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) เปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ไอโอซี ครั้งที่ 146 ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 โดยมี เคิร์สตี้ โคเวนทรี ประธานไอโอซี เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกไอโอซีจากทั่วโลก มาร่วมประชุมกันพร้อมหน้าว่า
วาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไอโอซี และวงการกีฬาโลก เมื่อที่ประชุม เตรียมจัดตั้งทุนสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกเพื่ออนาคต ขึ้นมา ตามที่ เพา กาซอล อดีตนักบาสเกตบอลทีมชาติสเปน ในฐานะประธานคณะกรรมการ นักกีฬา โอลิมปิก ได้เสนอมา
ไอโอซีเมมเบอร์หญิงไทย กล่าวต่อว่า หลักการสำคัญของการจัดตั้งทุนสนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกเพื่ออนาคตนักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย มีสิทธิ์ยื่นขอเงินสนับสนุนคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 330,000 บาท โดยไอโอซี วางกรอบวงเงินไว้ทั้งหมด 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,600,000,000 บาทต่อโอลิมปิกในแต่ละครั้ง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่โอลิมปิก ฤดูหนาว “มิลาน-คอร์ตินา 2026” เป็นต้นไป
คุณหญิงปัทมา กล่าวอีกว่า เงินทุนนี้เปิดกว้างสำหรับนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมโอลิมปิก ไม่ได้เจาะจงเพียงแค่นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลเท่านั้น ไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาจากบางประเทศ แต่เป็นนักกีฬาโอลิมปิกทุกคน เพราะถึงแม้เส้นทางของนักกีฬาแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนล้วนเสียสละเพื่อก้าวไปสู่เวทีโอลิมปิก
หลายปีแห่งความทุ่มเท หลายปีแห่งการทำงานหนัก หลายปีแห่งความเชื่อมั่นในความฝัน นี่ไม่ใช่เงินรางวัล แต่เป็นการยกย่องเส้นทางและความมุ่งมั่นที่ต้องใช้ในการเป็นนักกีฬาโอลิมปิก และเป็นการยอมรับว่านักกีฬาโอลิมปิกทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโอลิมปิกของเรา และเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่มาก่อนเราและปูทางไว้ เพื่อให้นักกีฬาโอลิมปิกรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้รับประโยชน์
ทั้งนี้ เงินทุนนี้จะถูกส่งมอบผ่านโครงสร้างของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (NOC) ที่มีอยู่เดิม หากนักกีฬาโอลิมปิกเลือกที่จะไม่สมัครขอรับทุนนี้ เงินที่ได้รับจัดสรรจะยังคงอยู่ในกองทุนเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักกีฬาโอลิมปิกในอนาคต ทุนนี้จะไม่ลดทอนหรือหักล้างการสนับสนุนที่มีอยู่เดิมซึ่งไอโอซี มอบให้แก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (NOC), สหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ (IF), คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (OCOG) หรือกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิก (Olympic Solidarity)
สำหรับนักกีฬาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าว ได้แก่ นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยเริ่มตั้งแต่โอลิมปิก ฤดูหนาว “มิลาน-คอร์ตินา 2026” เป็นต้นไป, เงินสนับสนุนนี้สำหรับนักกีฬาโอลิมปิกเท่านั้น ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน (YOG) ไม่มีสิทธิ์, นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนมีสิทธิ์ หากไม่ได้ละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม หรือละเมิดจรรยาบรรณของไอโอซี เงื่อนไขการเข้าร่วม หรือกฎบัตรโอลิมปิก โดยขณะนี้ ไอโอซีจะดำเนินการเกี่ยวกับกลไกการสมัครและการจ่ายเงินสนับสนุน โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดรับสมัครสำหรับโอลิมปิก ฤดูหนาว “มิลาน-คอร์ตินา 2026” ในปลายปีนี้ และจะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกในปี 2027