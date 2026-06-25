ยามาฮ่าระเบิดศึก 2 ล้อสายอาชีวศึกษา เปิดฤดูกาล YAMAHA MOTO CHALLENGE 2026 Season 11

นายวีรพงษ์ ธนากิจจานนท์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกีฬามอเตอร์สปอร์ต บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ นายวิเชียร เนียมน้อม นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนผู้สนับสนุนการแข่งขัน ในพิธีเปิดการแข่งขัน YAMAHA MOTO CHALLENGE 2026 Season 11 อย่างเป็นทางการ
การแข่งขัน YAMAHA MOTO CHALLENGE ถือเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านมอเตอร์สปอร์ตและงานช่างเทคนิคให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาไทย โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ผ่านประสบการณ์การแข่งขันจริงในระดับประเทศ พร้อมสร้างบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ และมอเตอร์สปอร์ตของไทยในอนาคต
สำหรับการแข่งขัน YAMAHA MOTO CHALLENGE 2026 Season 11 นัดเปิดฤดูกาล จัดขึ้นภายใต้รายการ NEXZTER BRIC Superbike Championship 2026 สนามที่ 1 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 18 สถาบัน ใช้รถจักรยานยนต์ YAMAHA YZF-R15 เครื่องยนต์ขนาด 155 ซีซี เป็นรถแข่งมาตรฐานประจำรายการ นอกจากนักแข่งจะได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันในสนามระดับมาตรฐานสากลแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งในบทบาทนักแข่ง วิศวกร และช่างเทคนิค ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์สู่เส้นทางอาชีพในอนาคต ยามาฮ่ายังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด FEEL THE UNIQUE EXPERIENCE พร้อมส่งมอบ Kando หรือความประทับใจและความตื่นเต้นที่เกินความคาดหมาย ผ่านประสบการณ์การแข่งขันจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่เวทีมอเตอร์สปอร์ตอย่างเต็มศักยภาพ
ทั้งนี้การแข่งขัน YAMAHA MOTO CHALLENGE 2026 Season 11 สนามที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2569 ภายในรายการ NEXZTER BRIC Superbike Championship 2026 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
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