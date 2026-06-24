ฮอนด้า อะคาเดมี่ ไทยแลนด์ สนาม 3 ไทยแลนด์ เซอร์กิต ฝึกเข้ม เทรนนิ่ง โปรแกรม สร้างรากฐานสำคัญสู่นักบิดเยาวชนไทย

ฮอนด้า อะคาเดมี่ ไทยแลนด์ (Honda Academy Thailand) โครงการค้นหาและสร้างประสบการณ์ให้นักบิดเยาวชนดาวรุ่งเพื่อพัฒนาสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ เดินทางมาถึงสนามที่ 3 รอบเทรนนิ่ง โปรแกรม เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ไทยแลนด์ เซอร์กิต จังหวัดนครปฐม
ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน เป็นการเทรนด้านร่างกายโดยแบ่งเป็นฐานที่เน้นพัฒนาการด้านต่างๆ โดยเป็นการทดสอบ 3 ส่วนของนักแข่งที่เรียกว่า Physical test ได้แก่
1.Running test ระยะ 5 กิโลเมตร ภายใน 25 นาที เพื่อดูระบบหายใจและความทนทาน
2.Reaction test การกระโดดห่วงสลับสีและการแตะไฟสลับสี เพื่อดูการสั่งการของสมองและอวัยวะ
3.การวางบอลบนกรวย เพื่อดูสมาธินักแข่ง ในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันและความเหนื่อยล้า
ขณะที่ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน เป็นการเทรนทักษะการควบคุมรถ การใช้คันเร่งและเบรก ด้วยรถ Honda CBR150R เพื่อให้คุ้นเคยกับรถขนาดจริงที่ใช้ในการแข่งขัน Thailand Talent cup ในสนามแข่งจริงโดยนี้มี “โรม” วชิรวิทย์ ไม้ดัดพันธ์ นักบิดจากโครงการ Idemitsu Honda Thailand Talent Cup 2026 มาเป็นผู้ช่วยโค้ชแนะนำเทคนิคการขับขี่ให้รุ่นน้องร่วมกับทีมงานโค้ชมากประสบการณ์
โดย “คินคิน” ภาคิน ฮะเจริญ หนึ่งในนักบิดเยาวชนของฮอนด้า อะคาเดมี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า
“เทรนนิ่ง โปรแกรม ช่วยให้ผมได้เรียนรู้และปรับตัวเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งได้ดีเลยครับ ผมได้ฝึกกับรถที่ใหญ่ขึ้น รอบนี้เป็น Honda CBR150R โดยหลักๆ ที่ผ่านมาโค้ชจะเน้นฝึกฐานในรูปแบบต่างๆ ฝึกการควบคุมรถ ใช้คันเร่ง เบรก สำหรับทุกคนในรอบนี้ โค้ชให้กลับมาเตรียมร่างกายให้พร้อมและฝึกการขับขี่ให้ดีขึ้นครับ”
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