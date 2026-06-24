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WBC MuayThai ผนึก Cognition Alpha เปิดตัว Fight IQ ยกระดับมวยไทยด้วย “ดาต้าประสาทวิทยา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อ 24 มิถุนายน 2569 สภามวยโลก มวยไทย (WBC MuayThai) องค์กรกำกับดูแลและส่งเสริมกีฬามวยไทยระดับนานาชาติ ร่วมกับ Cognition Alpha กองทุนร่วมลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีประสาทวิทยาและระบบวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะขั้นสูง ประกาศเปิดตัวแบรนด์ "Fight IQ" แพลตฟอร์ม Sports Tech สำหรับมวยไทยและกีฬาต่อสู้ มุ่งยกระดับความปลอดภัยและปกป้องนักกีฬา ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบ สอดรับทิศทางของวงการกีฬายุคใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อยกระดับการฝึกซ้อม เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน และพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ Fight IQ มุ่งยกระดับมวยไทยจากเวทีกีฬาและศิลปะการต่อสู้ สู่แพลตฟอร์มข้อมูลสมรรถนะนักสู้ระดับสากล โดยเฉพาะในกีฬาต่อสู้ที่จำเป็นต้องฝึกฝนทั้งสมรรถนะทางร่างกายและความพร้อมด้านจิตใจไปพร้อมกัน การเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Amazing MuayThai World Festival 2026 ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2569ซึ่งถือเป็นมหกรรมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นระดับนานาชาติ ที่รวบรวมทัพนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ที่หลงใหลในกีฬามวยไทยจากทั่วทุกมุมโลก
 
แบรนด์ Fight IQ มุ่งสร้างอีโคซิสเต็มที่นำเทคโนโลยีประสาทวิทยา ข้อมูลสมรรถนะ และวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาผสานกับกระบวนการพัฒนานักสู้อย่างเป็นระบบ ภายใต้เป้าหมายในการนำดาต้ามาสนับสนุนการตัดสินใจและขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่มาตรฐานใหม่ ซึ่งจะช่วยเสริมแกร่งการใช้ประสบการณ์และทักษะของนักกีฬาและโค้ชด้วยชุดข้อมูลที่สะท้อนความพร้อมและความเครียดของนักกีฬา เช่นเดียวกับกีฬาระดับโลกที่ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาขับเคลื่อนการพัฒนานักกีฬา
 
ปัจจุบันเทคโนโลยีหลักที่ Fight IQ นำมาใช้คือ Cogwear อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ (Wearable Device) ในรูปแบบแถบคาดศีรษะน้ำหนักเบาที่อ่านและวิเคราะห์สัญญาณคลื่นสมองระดับคลินิกของนักมวยได้แบบเรียลไทม์ แม้ในสภาพการแข่งขันที่ดุเดือดอย่างมวยไทย ครอบคลุมทั้งระดับความเครียด สมาธิ การตอบสนอง ความมั่นใจ และความพร้อมของระบบประสาท นับเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนข้อมูลที่โค้ชและนักกีฬาเคยมองไม่เห็นให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนว่านักกีฬาพร้อมเพียงใดฟื้นตัวดีแค่ไหน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจกระทบการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
 
นอกจากนี้ แรงหนุนสำคัญยังมาจากการเติบโตของกีฬาต่อสู้ในระดับโลก โดยข้อมูลจาก Fortune Business Insights ระบุว่า ตลาดอุปกรณ์กีฬาต่อสู้ มีมูลค่า 11.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 และคาดว่าจะเพิ่มจาก 12.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 สู่ 18.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2577 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 5.32% การเติบโตนี้ยังสะท้อนการขยายตัวเชิงพาณิชย์ของวงการกีฬาต่อสู้ในวงกว้าง ทั้งการจัดลีกการแข่งขัน ศูนย์ฝึกและสถาบันสอนกีฬาและธุรกิจแฟรนไชส์ค่ายมวย ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าของ AI และซอฟต์แวร์ยุคใหม่ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ก็เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการฝึกฝนกีฬา จากการประเมินด้วยประสบการณ์ ไปสู่การวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดย Fight IQ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จาก Sports Tech ในวงการกีฬาต่อสู้ จึงได้นำเทคโนโลยีประสาทวิทยาและระบบวิเคราะห์ข้อมูลนักสู้ มาใช้ยกระดับการฝึก ความปลอดภัย และการตัดสินใจของโค้ช ทีมแพทย์ ค่ายมวย และองค์กรกีฬา เพื่อผลักดันมวยไทยสู่มาตรฐานใหม่
 
 
WBC MuayThai ผนึก Cognition Alpha เปิดตัว Fight IQ ยกระดับมวยไทยด้วย “ดาต้าประสาทวิทยา”
WBC MuayThai ผนึก Cognition Alpha เปิดตัว Fight IQ ยกระดับมวยไทยด้วย “ดาต้าประสาทวิทยา”
WBC MuayThai ผนึก Cognition Alpha เปิดตัว Fight IQ ยกระดับมวยไทยด้วย “ดาต้าประสาทวิทยา”
WBC MuayThai ผนึก Cognition Alpha เปิดตัว Fight IQ ยกระดับมวยไทยด้วย “ดาต้าประสาทวิทยา”
WBC MuayThai ผนึก Cognition Alpha เปิดตัว Fight IQ ยกระดับมวยไทยด้วย “ดาต้าประสาทวิทยา”
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