“ซ้อก้าด” ไม่หยุดครีเอต! หยิบเสื้อบราซิลแปลงโฉมเป็นแฟชั่นบอลโลกสุดแซ่บ

“ซ้อก้าด” ณัฐชยานันท์ สุขวัฒนพร ดาว TikTok และซีอีโอพันล้านแบรนด์เครื่องสำอางค์ดัง ตามเทรนด์แฟชั่นฟุตบอลโลก 2026 ต่อเนื่อง ล่าสุดหยิบเสื้อบอลทีมชาติบราซิล ดีกรีแชมป์โลก 5 สมัย มา DIY เป็นสไตล์ตัวเอง
“ซ้อก้าด” ที่ก่อนหน้านี้ หยิบเสื้อบอล อาร์เจนตินา ทีมแชมป์โลกล่าสุดมา DIY โชว์ไอเดียบรรเจิดด้านการออกแบบอีกครั้ง ด้วยการนำเสื้อบอลทีม “แซมบ้า” บราซิล สีเหลือง มาตัดเย็บเป็นแฟชั่นเสื้อบอลสุดเก๋ ก่อนจะสวมใส่ชุดดีไอวายฝีมือตนเอง อวดความน่ารักสดใสและความเซ็กซี่เบาๆให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งในแฟนเพจเฟซบุ๊ค “ซ้อก้าด” ของเจ้าตัว