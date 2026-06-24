บาสเกตบอลไอวายบีซีคัมแบ็ค เยาวชนนานาชาติ 93 ทีมร่วมห้ำหั่น

ไอวายบีซี 2026 ตอกย้ำความยิ่งใหญ่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ มี 93 ทีมเยาวชนจากภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย 12 ประเทศ พร้อมลุยศึกสุดมันส์ ชิงถ้วยพระราชทาน
นางสาวอภิญญา มีสามเสน ผู้อำนวยการสำนักงาน
การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นรภัทร แย้มสรวล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ กรมพลศึกษา และ นายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย บาทหลวงปฏิพล ทรัพย์อนันต์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา วิทยาเขตมีนบุรี และนางสาวชูพิศ ชุติธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการฯ ร่วมงานแถลงข่าว การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ 2569 (INTERNATIONAL YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIPS 2026 - IYBC 2026) อินเตอร์เนชั่นแนล ยูธ บาสเกตบอล แชมเปี้ยนชิพ 2026 - ไอวายบีซี) ที่ หอประชุมและศูนย์ศิลปะการแสดง (RIS Performing Arts Center : PAC) โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา วิทยาเขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา
นางสาวอภิญญา มีสามเสน ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การแข่งขันไอวายบีซี 2026 เป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันความมุ่งมั่น ในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาที่สร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ
ว่าที่ร้อยตรี นรภัทร แย้มสรวล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ กรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอชื่นชมคณะผู้จัดการแข่งขันและทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาเวทีการแข่งขันบาสเกตบอลอย่างต่อเนื่อง จนสามารถยกระดับสู่มาตรฐานระดับนานาชาติทั้งในด้านรูปแบบการจัดการแข่งขัน การบริหารจัดการ และการสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ ดังนั้น การแข่งขันไอวายบีซี 2026 (IYBC 2026) จึงนับเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนไทยให้สามารถก้าวสู่เวทีสากลได้อย่างดีเยี่ยม
ด้านนายนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาโดยตลอด เพราะเยาวชนคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทยในระยะยาว การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วม การแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ สร้างวินัย พัฒนาทักษะ
และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกีฬาบาสเกตบอล
บาทหลวงปฏิพล ทรัพย์อนันต์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา วิทยาเขตมีนบุรี กล่าวว่า โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา วิทยาเขตมีนบุรี (RIS Ruamrudee International School – Minburi Campus) และโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา แผนกสวิส (RIS Swiss Section) มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้อย่างเต็มที่ โดยเปิดพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความพร้อมต่างๆ เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างมีมาตรฐาน ทั้ง 2 โรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต และกิจกรรมสร้างสรรค์ และเชื่อมั่นว่ากีฬาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญ
ในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และพร้อมก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ
ขณะที่ นางสาวชูพิศ ชุติธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ ประจำปี 2569 (IYBC 2026) เปิดเผยว่าการแข่งขันไอวายบีซี (IYBC) จัดติดต่อกันมาหลายปีจนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในด้านมาตรฐานการแข่งขัน การบริหารจัดการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรกีฬาจากนานาประเทศ
ไอวายบีซี 2026 ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัยทั้งสิ้น 93 ทีม จาก 12 ประเทศ, 1 ดินแดนในอาณัติของสหรัฐอเมริกา และ 2 เขตพบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ กวม (สหรัฐอเมริกา), เกาหลีใต้, ไต้หวัน, เนปาล, ฟิลิปปินส์, มองโกเลีย, มาเก๊า (สาธารณรัฐประชาชนจีน), มาเลเซีย, เวียดนาม, ศรีลังกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และประเทศไทย
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 รุ่นอายุ ได้แก่ ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, ประเภททีมชายและทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี, ประเภททีมชายและทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และประเภททีมชายและทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในแต่ละช่วงวัยได้พัฒนาศักยภาพและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ในประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ยังมีการจัดเป็นดิวิชั่น เพื่อให้แต่ละทีมสามารถเลือกสมัครแข่งขันตามระดับความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้ทุกทีมได้รับประสบการณ์และพัฒนาฝีมือในสนามแข่งขันได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการชิงชัยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 ก.ค ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา มีนบุรี