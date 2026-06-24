วิ่งเพื่อแม่ “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพ 2026”
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวง ก้าวสู่วิ่งรักษ์โลกครั้งแรก พร้อมยกระดับสนามสู่มาตรฐานโลก
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดงาน “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพ 2026” ครั้งที่ 31 หรือ “Run for Mom 2026” ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 นี้ งานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดต่อเนื่องยาวนานที่สุด งานหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกิจกรรมยังคง มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกาย การมีสุขภาวะที่ดี และการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะนำรายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เช่นเดียวกับทุกปี
นอกจากนี้ ปี 2026 ยังนับเป็นอีกก้าวสำคัญของ Run for Mom ในการยกระดับมาตรฐานงาน สู่ระดับสากล ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากสมาคมผู้จัดการแข่งขันมาราธอน และการแข่งขันระยะไกลนานาชาติ (Association of International Marathons and Distance Races: AIMS) และสหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics: WA) ซึ่งได้รับการยอมรับจากสนามแข่งขันวิ่งทั่วโลก สะท้อนถึงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 3 ทศวรรษ พร้อมก้าวสู่การเป็น Carbon Neutral Event เป็นครั้งแรก หรือการจัดงานที่มุ่งลด และชดเชย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการแข่งขันควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
สุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กล่าวว่า “สำหรับ การจัดงาน Run for Mom ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแรกแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เราตั้งใจจัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านกิจกรรมการวิ่ง และการออกกำลังกาย ใช้เวลาร่วมกัน และสร้างสายใยความรักและความผูกพันในครอบครัว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน”
“ขณะเดียวกัน ปีนี้ยังนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับงานสู่ความยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบ Carbon Neutral Event เป็นครั้งแรก โดยมุ่งลด และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน และมีการแสดงผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบนแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิ่งได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่เราได้นำมาสู่การจัดงานในปีนี้”
ดร. บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด ในฐานะผู้จัดงานร่วม กล่าวว่า “การได้รับการรับรองจาก AIMS และ WA เป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพ การแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิ่ง ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ แต่ยังสะท้อนให้เห็นว่า Run for Mom สามารถเติบโต สู่มาตรฐานระดับโลกได้ โดยยังคงรักษาคุณค่า และเจตนารมณ์ของการจัดงานไว้อย่างครบถ้วน”
สำหรับการแข่งขันในปี 2026 ยังคงเปิดโอกาสให้นักวิ่งทุกระยะ จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของงานวิ่งเพื่อแม่ ผ่าน 4 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ฟันรัน 6 กิโลเมตร และเดิน-วิ่ง 1.8 กิโลเมตร ภายในสวนเบญจกิติ โดยไฮไลท์ของสนามฮาล์ฟมาราธอนยังคงเป็นการพิชิต “6 สะพาน” บนเส้นทางระดับตำนานใจกลางกรุงเทพมหานคร ขณะที่นักวิ่งในระยะ 10 และ 6 กิโลเมตร จะวิ่งบนเส้นทางดังกล่าวบางส่วน เพื่อให้ได้สัมผัสเสน่ห์เส้นทางยามเช้า และเป็นแรงบันดาลใจสู่การพิชิตระยะที่ไกลขึ้นในอนาคต ส่วนกิจกรรมเดิน-วิ่ง 1.8 กิโลเมตร ยังคงเปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัว ได้ร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมกับศิลปินจาก GMMTV เช่นเคย
อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่ Run for Mom มาอย่างยาวนานคือ “ต้นมะลิ” สัญลักษณ์ ของวันแม่แห่งชาติ ที่สื่อถึงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูต่อแม่ ที่ผู้สมัครทุกคน จะได้รับกลับบ้านเป็นที่ระลึก โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนกระถางต้นมะลิจากพลาสติกเป็นวัสดุ จากกาบมะพร้าว เพื่อสอดคล้องกับแนวทางการจัดงานอย่างยั่งยืน
สำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด “ดอกมะลิ” โดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญ “กลีบแรก” และสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ 4 กลีบ ก่อนประกอบ เป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ สื่อถึงความรัก และความผูกพันในครอบครัวที่ค่อย ๆ เติบโต และได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปี
ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2569 ผ่านช่องทางออนไลน์ www.race.thai.run/12aughalfmarathon2026 โดยในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2569
มีกำหนดจัดกิจกรรม “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน เอ็กซ์โป” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด มารับเสื้อ และ BIB ได้ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/12aughalfmarathon