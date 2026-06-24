ฉาววงการวิ่ง! นักวิ่งโกงบิบคนอื่น ฝ่ายจัดจับได้ แจงผู้ทำผิดยอมสารภาพ ยันเอาผิดตามกฎหมาย

จากกรณีที่มีนักวิ่งทำผิดกติกาโดยมีการสวมหมายเลข BIB ของผู้อื่นเข้าร่วมการแข่งขันและเข้าเส้นชัยแทนผู้สมัครจริง ในงาน 49 ปี ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 17 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดนักวิ่งผู้ที่ทำผิดกติกาดังกล่าว เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทีมงานผู้จัดการแข่งขัน เพื่อส่งมอบเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์ที่ระลึก คืนให้กับทีมผู้จัดการแข่งขัน และยอมรับในการกระทำความผิดในครั้งนี้โดยมีเจตนากระทำความผิดที่ชัดเจน และยินยอมเข้าสู่กระบวนการทางกฏหมายและพร้อมให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในกระบวนการสืบสวนต่อไป
ทั้งนี้ทีมผู้จัดได้ดำเนินตามมาตรการแล้ว มีดังนี้
1.ทางทีมผู้จัดงานได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
2.ทางทีมผู้จัดงานได้เรียกคืนของรางวัลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
3.ทางทีมผู้จัดงานได้แจ้งตัดสิทธิ์ผลการแข่งขันของผู้ที่กระทำผิดกติกาเรียบร้อยแล้ว และไม่อนุญาตให้บุคคลที่กระทำความผิดโดยตรงรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมการแข่งขันในทุกฤดูกาลการแข่งขันงานวิ่ง ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน
4.ทางผู้จัดงานได้ทำการปรับเลื่อนลำดับผู้เข้าแข่งขันที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกาในรุ่นอายุดังกล่าวขึ้นมาใหม่ และได้ประสานไปยังนักวิ่งที่ติดอันดับทุกท่านเพื่อส่งมอบเงินรางวัลพร้อมของที่ระลึกให้กับนักวิ่งทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้คณะผู้จัดงานยืนยันว่าทางทีมผู้จัดงานจะดำเนินการจัดการแข่งขันด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย พร้อมกันนี้ คณะผู้จัดงานจะนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปปรับปรุงมาตรการตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการติดตามนักวิ่งที่มีลุ้นอันดับรางวัลให้เข้มงวดยิ่งขึ้นในการจัดงานครั้งต่อไป